В Вологодской области произошел пожар на газопроводе

Строительство газопровода «Ухта – Торжок» началось в 2011 г., он был введен в эксплуатацию в 2012 г. Вторая нитка газопровода, введенная в эксплуатацию в 2018 г., проходила через республику Коми, Архангельскую, Вологодскую, Ярославскую и Тверскую области. На сайте «Газпром Инвест» уточняется, что газопроводы предназначены для транспортировки природного газа на Северо-Запад России, а также для поставки газа на экспорт.