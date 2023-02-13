В Вологодской области произошел пожар на газопроводе
Пожар произошел на участке газопровода в Нюксенском районе Вологодской области, открытое горение уже ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС, передает «Интерфакс».
«Наблюдалось факельное горение. Участок перекрыли, горение было локализовано и прекратилось», – сказано в сообщении.
В результате произошедшего никто не пострадал. По словам главы Нюксенского района Игоря Чугреева, возгорание произошло на участке газопровода «Ухта – Торжок». Он является транзитным, в Вологодской области к нему нет подключений.
Строительство газопровода «Ухта – Торжок» началось в 2011 г., он был введен в эксплуатацию в 2012 г. Вторая нитка газопровода, введенная в эксплуатацию в 2018 г., проходила через республику Коми, Архангельскую, Вологодскую, Ярославскую и Тверскую области. На сайте «Газпром Инвест» уточняется, что газопроводы предназначены для транспортировки природного газа на Северо-Запад России, а также для поставки газа на экспорт.