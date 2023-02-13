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В Вологодской области произошел пожар на газопроводе

Ведомости

Пожар произошел на участке газопровода в Нюксенском районе Вологодской области, открытое горение уже ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС, передает «Интерфакс». 

«Наблюдалось факельное горение. Участок перекрыли, горение было локализовано и прекратилось», – сказано в сообщении. 

В результате произошедшего никто не пострадал. По словам главы Нюксенского района Игоря Чугреева, возгорание произошло на участке газопровода «Ухта – Торжок». Он является транзитным, в Вологодской области к нему нет подключений.

Строительство газопровода «Ухта – Торжок» началось в 2011 г., он был введен в эксплуатацию в 2012 г. Вторая нитка газопровода, введенная в эксплуатацию в 2018 г., проходила через республику Коми, Архангельскую, Вологодскую, Ярославскую и Тверскую области. На сайте «Газпром Инвест» уточняется, что газопроводы предназначены для транспортировки природного газа на Северо-Запад России, а также для поставки газа на экспорт. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных