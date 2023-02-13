Ректором мастерской управления «Сенеж» стал бывший замгубернатора Нижегородской области

Андрей Бетин был заместителем губернатора Нижегородской области с 2018 г., где он отвечал за эффективность государственного управления и реализацию кадровой политики. Помимо этого, в течение двух лет он также был заместителем председателя правительства региона. В 2017 г. он был первым проректором по инновациям и взаимодействию с индустриальными партнерами МГТУ «Станкин».