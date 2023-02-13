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Ректором мастерской управления «Сенеж» стал бывший замгубернатора Нижегородской области

Ведомости

Ректором мастерской управления «Сенеж» президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей» (РСВ) стал бывший заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин. Об этом сообщили в пресс-службе РСВ. 

Уточняется, что Бетин будет работать заместителем генерального директора «Россия – страна возможностей» и, таким образом, будет совмещать две должности. 

О том, что Бетин может стать ректором мастерской управления «Сенеж», источники «Ведомостей» сообщили 3 февраля. Как уточнил один из собеседников, руководитель «Сенежа» по статусу является заместителем гендиректора РСВ.  

Андрей Бетин был заместителем губернатора Нижегородской области с 2018 г., где он отвечал за эффективность государственного управления и реализацию кадровой политики. Помимо этого, в течение двух лет он также был заместителем председателя правительства региона. В 2017 г. он был первым проректором по инновациям и взаимодействию с индустриальными партнерами МГТУ «Станкин». 

«Сенеж» был создан в феврале 2019 г. Сначала его возглавлял бывший директор «Артека» Алексей Каспржак, который одновременно занимал должность заместителя гендиректора РСВ. На сайте АНО говорится, что с 2019 г. в «Сенеже» организована 161 образовательная программа, слушателями которой стали 58 728 человек. Там же указано, что образовательные программы в «Сенеже» направлены на «формирование управленческих компетенций и навыков у молодых людей, действующих и будущих управленцев».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных