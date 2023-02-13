Ректором мастерской управления «Сенеж» стал бывший замгубернатора Нижегородской области
Ректором мастерской управления «Сенеж» президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей» (РСВ) стал бывший заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин. Об этом сообщили в пресс-службе РСВ.
Уточняется, что Бетин будет работать заместителем генерального директора «Россия – страна возможностей» и, таким образом, будет совмещать две должности.
О том, что Бетин может стать ректором мастерской управления «Сенеж», источники «Ведомостей» сообщили 3 февраля. Как уточнил один из собеседников, руководитель «Сенежа» по статусу является заместителем гендиректора РСВ.
Андрей Бетин был заместителем губернатора Нижегородской области с 2018 г., где он отвечал за эффективность государственного управления и реализацию кадровой политики. Помимо этого, в течение двух лет он также был заместителем председателя правительства региона. В 2017 г. он был первым проректором по инновациям и взаимодействию с индустриальными партнерами МГТУ «Станкин».
«Сенеж» был создан в феврале 2019 г. Сначала его возглавлял бывший директор «Артека» Алексей Каспржак, который одновременно занимал должность заместителя гендиректора РСВ. На сайте АНО говорится, что с 2019 г. в «Сенеже» организована 161 образовательная программа, слушателями которой стали 58 728 человек. Там же указано, что образовательные программы в «Сенеже» направлены на «формирование управленческих компетенций и навыков у молодых людей, действующих и будущих управленцев».