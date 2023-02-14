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СМИ сообщили об отмене приговора экс-президента Киргизии Атамбаева

Ведомости

В Киргизии отправили на повторное рассмотрение уголовное дело бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, которого приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Адвокаты экс-президента Сергей Слесарев и Замир Жоошев обратились с ходатайством о пересмотре приговора по данному делу из-за вновь открывшихся обстоятельств. По данным агентства, бывший президент Киргизии освобожден из исправительной колонии. «Освобожден сегодня, сейчас собираемся ехать домой», — рассказал ТАСС источник в семье экс-президента республики. Официального подтверждения информации о повторном рассмотрении дела пока нет.

Атамбаев являлся лидером крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии. Он руководил страной с 2011 по 2017 г. В июне 2020 г. Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о коррупции. По мнению суда, он был причастен к незаконному освобождению из заключения в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева.

В октябре того же года Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности по требованию протестующих. Через несколько дней его снова задержали и обвинили в организации массовых беспорядков в Бишкеке. В том же месяце 2020 г. Первомайский районный суд Бишкека отменил приговор по делу о коррупции и изменил меру пресечения на домашний арест.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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