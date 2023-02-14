СМИ сообщили об отмене приговора экс-президента Киргизии Атамбаева

В октябре того же года Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности по требованию протестующих. Через несколько дней его снова задержали и обвинили в организации массовых беспорядков в Бишкеке. В том же месяце 2020 г. Первомайский районный суд Бишкека отменил приговор по делу о коррупции и изменил меру пресечения на домашний арест.