СМИ сообщили об отмене приговора экс-президента Киргизии Атамбаева
В Киргизии отправили на повторное рассмотрение уголовное дело бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, которого приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Адвокаты экс-президента Сергей Слесарев и Замир Жоошев обратились с ходатайством о пересмотре приговора по данному делу из-за вновь открывшихся обстоятельств. По данным агентства, бывший президент Киргизии освобожден из исправительной колонии. «Освобожден сегодня, сейчас собираемся ехать домой», — рассказал ТАСС источник в семье экс-президента республики. Официального подтверждения информации о повторном рассмотрении дела пока нет.
Атамбаев являлся лидером крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии. Он руководил страной с 2011 по 2017 г. В июне 2020 г. Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о коррупции. По мнению суда, он был причастен к незаконному освобождению из заключения в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева.
В октябре того же года Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности по требованию протестующих. Через несколько дней его снова задержали и обвинили в организации массовых беспорядков в Бишкеке. В том же месяце 2020 г. Первомайский районный суд Бишкека отменил приговор по делу о коррупции и изменил меру пресечения на домашний арест.