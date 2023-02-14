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Общество

Генпрокуратуру попросили проверить построенные турецкими компаниями в России объекты

Ведомости

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы родственников погибших при обрушении крыши комплекса «Трансвааль-парк» в 2004 г., обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить качество построенных и строящихся турецкими компаниями объектов. Об этом он сам рассказал в комментарии ТАСС.

По его словам, в РФ работают 13 крупных турецких строительных компаний, которые возводили объекты и в пострадавших от землетрясения районах Турции.

«В своем заявлении я прошу принять меры прокурорского реагирования и организовать проверку качества строительства объектов, построенных и строящихся в России строительными компаниями из Турции, а также решить вопрос о возбуждении уголовных дел и наложить арест на имущество и активы турецких компаний в обеспечение возмещения вреда, причиненного гражданам России как в Турции, так и в нашей стране», – рассказал он.

Адвокат отмечает, что высокие потери среди населения при землетрясениях 1939 г., 1999 г. и 6 февраля 2023 г. обусловлены некачественной работой строительных компаний и дешевыми строительными материалами. Турецкая фирма, строившая спортивно-развлекательный комплекс «Трансвааль-парк», также не была привлечена к ответственности за инцидент с обрушением крыши, унесший жизни 28 человек. При этом нарушения при строительстве были допущены такие же, как и в Турции, утверждает Трунов. По его данным, сейчас турецкие компании работают в том числе и в сейсмически активных зонах России, таких как Кавказ, Камчатка и Сахалин.

6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. В AFAD отметили, что после землетрясений произошло еще 2724 афтершока (повторных толчка). В результате трагедии в Турции погибли более 31600 человек, на подконтрольной Дамаску территории Сирии подтвердили гибель более 1400 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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