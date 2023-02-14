Генпрокуратуру попросили проверить построенные турецкими компаниями в России объекты
Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы родственников погибших при обрушении крыши комплекса «Трансвааль-парк» в 2004 г., обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить качество построенных и строящихся турецкими компаниями объектов. Об этом он сам рассказал в комментарии ТАСС.
По его словам, в РФ работают 13 крупных турецких строительных компаний, которые возводили объекты и в пострадавших от землетрясения районах Турции.
«В своем заявлении я прошу принять меры прокурорского реагирования и организовать проверку качества строительства объектов, построенных и строящихся в России строительными компаниями из Турции, а также решить вопрос о возбуждении уголовных дел и наложить арест на имущество и активы турецких компаний в обеспечение возмещения вреда, причиненного гражданам России как в Турции, так и в нашей стране», – рассказал он.
Адвокат отмечает, что высокие потери среди населения при землетрясениях 1939 г., 1999 г. и 6 февраля 2023 г. обусловлены некачественной работой строительных компаний и дешевыми строительными материалами. Турецкая фирма, строившая спортивно-развлекательный комплекс «Трансвааль-парк», также не была привлечена к ответственности за инцидент с обрушением крыши, унесший жизни 28 человек. При этом нарушения при строительстве были допущены такие же, как и в Турции, утверждает Трунов. По его данным, сейчас турецкие компании работают в том числе и в сейсмически активных зонах России, таких как Кавказ, Камчатка и Сахалин.
6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. В AFAD отметили, что после землетрясений произошло еще 2724 афтершока (повторных толчка). В результате трагедии в Турции погибли более 31600 человек, на подконтрольной Дамаску территории Сирии подтвердили гибель более 1400 человек.