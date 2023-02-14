Генпрокуратуру попросили проверить построенные турецкими компаниями в России объекты

Адвокат отмечает, что высокие потери среди населения при землетрясениях 1939 г., 1999 г. и 6 февраля 2023 г. обусловлены некачественной работой строительных компаний и дешевыми строительными материалами. Турецкая фирма, строившая спортивно-развлекательный комплекс «Трансвааль-парк», также не была привлечена к ответственности за инцидент с обрушением крыши, унесший жизни 28 человек. При этом нарушения при строительстве были допущены такие же, как и в Турции, утверждает Трунов. По его данным, сейчас турецкие компании работают в том числе и в сейсмически активных зонах России, таких как Кавказ, Камчатка и Сахалин.