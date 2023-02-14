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Общество

Песков назвал героической работу спасателей МЧС в Турции и Сирии

Ведомости

Решение вывести группировку МЧС России из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии было принято в связи с окончанием спасательной части операции. Российские спасатели показали высокий уровень профессионализма. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все-таки сейчас уже очевидно, что спасательная часть операции завершается, и это основная причина (по которой группировка МЧС России будет выведена из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии. – “Ведомости”), это абсолютно понятно. Наши спасатели, как всегда, работали профессионально и героически, и результативно, они высоко держат флаг нашего МЧС – это спасательная служба, которая давно уже демонстрирует филигранную работу, самоотверженную, героическую, и этот флаг наши спасатели высоко несут. Мы все ими гордимся», – сказал он.

Песков также отметил работу журналистов, которые «всегда не берегут, что называется, живота своего с тем, чтобы донести до широкой общественности информацию и, что дороже, правду о том, что происходит в той или иной части мира».

Ранее сегодня глава МЧС Александр Куренков сообщил, что президент России Владимир Путин принял решение вывести группировку МЧС России из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии. Российские спасатели находились там с 6 февраля.

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Утром 6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 провинций.

В результате произошедшего в Турции погибли более 31 600 человек, на подконтрольной Дамаску территории Сирии подтвердили гибель более 1400 человек. Среди погибших также числится семья из четырех россиян, которые были обнаружены под завалами в турецкой провинции Хатай.

6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. В тот же день президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции и Сирии. Российский лидер сообщил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия обеим странам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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