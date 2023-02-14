Песков назвал героической работу спасателей МЧС в Турции и Сирии

«Все-таки сейчас уже очевидно, что спасательная часть операции завершается, и это основная причина (по которой группировка МЧС России будет выведена из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии. – “Ведомости”), это абсолютно понятно. Наши спасатели, как всегда, работали профессионально и героически, и результативно, они высоко держат флаг нашего МЧС – это спасательная служба, которая давно уже демонстрирует филигранную работу, самоотверженную, героическую, и этот флаг наши спасатели высоко несут. Мы все ими гордимся», – сказал он.