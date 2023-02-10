Двое россиян погибли при землетрясении в Турции

Двое россиян погибли при землетрясении в ТурцииЖенщину и ребенка обнаружили в Хатае при разборе завалов
В ходе аварийно-спасательных работ в турецком Хатае обнаружены погибшими двое россиян: женщина и один ребенок, поиски остальных членов семьи продолжаются, пишут «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.
«С вечера среды спасатели МЧС России работают на разрушенном объекте в Хатае, где находится семья россиян. В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются», – сказано в сообщении.
О том, что под завалами в Хатае может находиться семья россиян, СМИ сообщили в среду, 8 февраля. По их информации, речь идет о семье из четырех человек.
В тот же день спасатели МЧС отправились на их поиски. По информации ведомства, под завалами могут быть женщина и двое детей из России. «Группа российских спасателей, работающая в провинции Кахраманмараш, отправилась в город Хатай для обследования дома, под завалами которого может находиться семья россиян: женщина и двое детей», – сказано в сообщении.
Накануне, 9 февраля, в МЧС сообщили, что их предполагаемое местонахождение было определено. «Поиск людей ведется непрерывно со вчерашнего вечера, специалисты продвигаются вглубь разрушенного здания», – сообщили в МЧС.