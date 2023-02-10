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Общество

Двое россиян погибли при землетрясении в Турции

Женщину и ребенка обнаружили в Хатае при разборе завалов
Анастасия Морозова
AP

В ходе аварийно-спасательных работ в турецком Хатае обнаружены погибшими двое россиян: женщина и один ребенок, поиски остальных членов семьи продолжаются, пишут «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.

«С вечера среды спасатели МЧС России работают на разрушенном объекте в Хатае, где находится семья россиян. В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются», – сказано в сообщении.

О том, что под завалами в Хатае может находиться семья россиян, СМИ сообщили в среду, 8 февраля. По их информации, речь идет о семье из четырех человек. 

В тот же день спасатели МЧС отправились на их поиски. По информации ведомства, под завалами могут быть женщина и двое детей из России. «Группа российских спасателей, работающая в провинции Кахраманмараш, отправилась в город Хатай для обследования дома, под завалами которого может находиться семья россиян: женщина и двое детей», – сказано в сообщении.

Накануне, 9 февраля, в МЧС сообщили, что их предполагаемое местонахождение было определено. «Поиск людей ведется непрерывно со вчерашнего вечера, специалисты продвигаются вглубь разрушенного здания», – сообщили в МЧС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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