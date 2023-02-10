Двое россиян погибли при землетрясении в Турции

В тот же день спасатели МЧС отправились на их поиски. По информации ведомства, под завалами могут быть женщина и двое детей из России. «Группа российских спасателей, работающая в провинции Кахраманмараш, отправилась в город Хатай для обследования дома, под завалами которого может находиться семья россиян: женщина и двое детей», – сказано в сообщении.