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Общество

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 18 000

Ведомости

При разрушительном землетрясении на юго-востоке Турции погибли 18 342 человека, пострадали 74 242 человека, передает управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. На следующий день, 7 февраля, в центральной части Турции было зафиксировано еще семь подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,3.

6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. 7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца. 

Официальной информации о погибших россиянах при землетрясении в Турции пока не было. Накануне, 9 февраля, в МЧС России сообщили, что смогли определить предполагаемое местонахождение российской семьи в турецком городе Хатай. Их поиски сейчас ведутся.

Как писали ранее «Ведомости», экономические издержки землетрясения Турции, по оценкам Геологической службы США, могут составить около 2% ВВП (по официальным данным, за 2021 г. он составил $819,04 млрд, показатели 2022 г. не объявлялись). Больше всего пострадала провинция Газиантеп, которую называют экономическим центром юга Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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