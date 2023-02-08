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СМИ: под завалами в Турции может находиться семья из четырех россиян

Ведомости

Семья из четырех россиян находится под завалами в пострадавшей от землетрясения Турции, шансы их спасти есть, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Под завалами дома оказались четверо россиян: муж с женой и их дети. Шансы их спасти есть», – сказано в сообщении.

Позже эту информацию подтвердили и «РИА Новости». По информации экстренных служб, россияне находятся под завалами в провинции Хатай. Спасатели уже выехали к этому месту.

Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. На следующий день, 7 февраля, в центральной части Турции было зафиксировано еще семь подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,3. Сегодня ночью произошло около 30 толчков с максимальной магнитудой 4,6.

6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. Накануне, 7 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца.

По последним данным, в результате произошедшего погибли 7108 человек, еще 40 910 пострадали. 6 февраля СМИ сообщали о том, что среди погибших есть гражданин России. Позже в МИД РФ эту информацию опровергли. В ведомстве также рекомендовали воздержаться от поездок в турецкие провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп «в связи с повышенной сейсмической активностью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных