СМИ: под завалами в Турции может находиться семья из четырех россиян
Семья из четырех россиян находится под завалами в пострадавшей от землетрясения Турции, шансы их спасти есть, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Под завалами дома оказались четверо россиян: муж с женой и их дети. Шансы их спасти есть», – сказано в сообщении.
Позже эту информацию подтвердили и «РИА Новости». По информации экстренных служб, россияне находятся под завалами в провинции Хатай. Спасатели уже выехали к этому месту.
Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. На следующий день, 7 февраля, в центральной части Турции было зафиксировано еще семь подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,3. Сегодня ночью произошло около 30 толчков с максимальной магнитудой 4,6.
6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. Накануне, 7 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца.
По последним данным, в результате произошедшего погибли 7108 человек, еще 40 910 пострадали. 6 февраля СМИ сообщали о том, что среди погибших есть гражданин России. Позже в МИД РФ эту информацию опровергли. В ведомстве также рекомендовали воздержаться от поездок в турецкие провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп «в связи с повышенной сейсмической активностью».