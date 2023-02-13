Турецкая оппозиция обвиняет власти в тяжелых последствиях землетрясения

Осужденный на два года и семь месяцев за оскорбление избирательной комиссии однопартиец Кылычдароглу мэр Стамбула Экрем Имамоглу (приговор не вступил в силу) запустил кампанию по критике правящей партии в Twitter. Но доступ к этой соцсети был ограничен 9 февраля. Турецкая полиция уже арестовала пять человек и задержала 18 за распространение «провокационных постов» в соцсети. Имамоглу после этого заявил, что ограничения были введены, чтобы не создавать негативный фон поездке Эрдогана в зону землетрясения и такие шаги отражают слабость властей. 10 февраля доступ к Twitter был восстановлен.