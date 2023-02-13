Турецкая оппозиция обвиняет власти в тяжелых последствиях землетрясения

Турецкая оппозиция обвиняет власти в тяжелых последствиях землетрясенияКатастрофа не привела к перемирию политиков перед выборами
Оппозиционная коалиция из шести партий активизировала нападки на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за неудачи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения 6 февраля. Оппозиция связывает огромное число жертв и разрушений с неэффективными действиями властей.
Один из ее лидеров и возможный кандидат в президенты глава Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу заявил 8 февраля, что катастрофические последствия землетрясения «есть результат планомерного обогащения» чиновников и бизнесменов, связанных с правящей партией. Он подчеркнул, что не будет «вести диалог с Эрдоганом, его дворцом и теми бандами выгодоприобретателей, которые были частью этой системы».
Осужденный на два года и семь месяцев за оскорбление избирательной комиссии однопартиец Кылычдароглу мэр Стамбула Экрем Имамоглу (приговор не вступил в силу) запустил кампанию по критике правящей партии в Twitter. Но доступ к этой соцсети был ограничен 9 февраля. Турецкая полиция уже арестовала пять человек и задержала 18 за распространение «провокационных постов» в соцсети. Имамоглу после этого заявил, что ограничения были введены, чтобы не создавать негативный фон поездке Эрдогана в зону землетрясения и такие шаги отражают слабость властей. 10 февраля доступ к Twitter был восстановлен.
Сам Эрдоган, выступая в одном из эпицентров землетрясения, городе Кахраманмараше, пообещал восстановить разрушенное в течение одного года. Власти Турции на фоне обвинений оппозиции в некомпетентности и коррупции принимают меры по расследованию злоупотреблений застройщиков, которые в погоне за прибылью пренебрегли требованиями к сейсмоустойчивости зданий.