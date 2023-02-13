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Турецкая оппозиция обвиняет власти в тяжелых последствиях землетрясения

Катастрофа не привела к перемирию политиков перед выборами
Илья Лакстыгал
Турецкая оппозиция обвиняет президента Эрдогана в катастрофических последствиях землетрясения. От хода ликвидации последствий стихии во многом будут зависеть результаты скорых всеобщих выборов в Турции, отмечают эксперты / ADEM ALTAN / AFP

Оппозиционная коалиция из шести партий активизировала нападки на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за неудачи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения 6 февраля. Оппозиция связывает огромное число жертв и разрушений с неэффективными действиями властей.

Один из ее лидеров и возможный кандидат в президенты глава Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу заявил 8 февраля, что катастрофические последствия землетрясения «есть результат планомерного обогащения» чиновников и бизнесменов, связанных с правящей партией. Он подчеркнул, что не будет «вести диалог с Эрдоганом, его дворцом и теми бандами выгодоприобретателей, которые были частью этой системы».

Осужденный на два года и семь месяцев за оскорбление избирательной комиссии однопартиец Кылычдароглу мэр Стамбула Экрем Имамоглу (приговор не вступил в силу) запустил кампанию по критике правящей партии в Twitter. Но доступ к этой соцсети был ограничен 9 февраля. Турецкая полиция уже арестовала пять человек и задержала 18 за распространение «провокационных постов» в соцсети. Имамоглу после этого заявил, что ограничения были введены, чтобы не создавать негативный фон поездке Эрдогана в зону землетрясения и такие шаги отражают слабость властей. 10 февраля доступ к Twitter был восстановлен.

Сам Эрдоган, выступая в одном из эпицентров землетрясения, городе Кахраманмараше, пообещал восстановить разрушенное в течение одного года. Власти Турции на фоне обвинений оппозиции в некомпетентности и коррупции принимают меры по расследованию злоупотреблений застройщиков, которые в погоне за прибылью пренебрегли требованиями к сейсмоустойчивости зданий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных