Молдавия временно закрыла воздушное пространство
Власти Молдавии временно закрыли воздушное пространство республики. Об этом сообщает крупнейшая национальная авиакомпания Air Moldova в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной).
«Уважаемые пассажиры, в данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание будет корректироваться», — говорится в сообщении.
Причины такого решения не уточняются. В авиакомпании призвали пассажиров, которые находятся в аэропорту или собираются вылететь, сохранять спокойствие и следить за информационными табло.
В аэропорту сообщили, что воздушное пространство временно закрыли «по соображениям безопасности», передает «Интерфакс». Ограничение будет действовать до 16.00 (17.00 мск). Уточняется, что несколько рейсов задержаны на несколько часов, регистрация пассажиров на ближайшие рейсы продолжается.
Накануне, 13 февраля, президент Молдавии Майя Санду сообщила, что ведомства страны подтвердили предоставленную Украиной информацию о планах России по дестабилизации ситуации в стране. В российском МИДе обвинения назвали «необоснованными и бездоказательными» и заявили, что Россия не представляет угрозы для безопасности республики.