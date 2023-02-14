Молдавия временно закрыла воздушное пространство

Накануне, 13 февраля, президент Молдавии Майя Санду сообщила, что ведомства страны подтвердили предоставленную Украиной информацию о планах России по дестабилизации ситуации в стране. В российском МИДе обвинения назвали «необоснованными и бездоказательными» и заявили, что Россия не представляет угрозы для безопасности республики.