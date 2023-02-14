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Общество

Молдавия временно закрыла воздушное пространство

Ведомости

Власти Молдавии временно закрыли воздушное пространство республики. Об этом сообщает крупнейшая национальная авиакомпания Air Moldova в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной). 

«Уважаемые пассажиры, в данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание будет корректироваться», — говорится в сообщении. 

Причины такого решения не уточняются. В авиакомпании призвали пассажиров, которые находятся в аэропорту или собираются вылететь, сохранять спокойствие и следить за информационными табло.

В аэропорту сообщили, что воздушное пространство временно закрыли «по соображениям безопасности», передает «Интерфакс». Ограничение будет действовать до 16.00 (17.00 мск). Уточняется, что несколько рейсов задержаны на несколько часов, регистрация пассажиров на ближайшие рейсы продолжается.

Накануне, 13 февраля, президент Молдавии Майя Санду сообщила, что ведомства страны подтвердили предоставленную Украиной информацию о планах России по дестабилизации ситуации в стране. В российском МИДе обвинения назвали «необоснованными и бездоказательными» и заявили, что Россия не представляет угрозы для безопасности республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных