В Молдавии назвали причину временного закрытия воздушного пространства
Причиной временного закрытия воздушного пространства Молдавии стал неопознанный летательный аппарат, похожий на метеозонд. Об этом сообщает управление гражданской авиации со ссылкой на данные минобороны республики.
Около 12.30 (13.30 мск) объект был обнаружен в районе города Сороки. В ведомстве пояснили, что из-за погодных условий было невозможно наблюдать за аппаратом, идентифицировать его, а также определить его траекторию полета. Для обеспечения безопасности граждан было принято решение закрыть воздушное пространство республики, говорится в сообщении.
Ограничение действовало с 13.24 (14.24 мск) до 14.46 (15.46 мск), уточнили в управлении. Сейчас полеты осуществляются в «безопасных условиях».
Ранее о временном закрытии воздушного пространства Молдавии сообщила авиакомпания Air Moldova. Перевозчик не назвал причину. В компании отметили, что расписание рейсов будет корректироваться.
Позже объект, похожий на метеоаэростат, в воздушном пространстве также обнаружило минобороны Румынии. В небо подняли два истребителя МиГ-21 ВВС Румынии, однако военные не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах, отметили в ведомстве.