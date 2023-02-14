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В Молдавии назвали причину временного закрытия воздушного пространства

Ведомости

Причиной временного закрытия воздушного пространства Молдавии стал неопознанный летательный аппарат, похожий на метеозонд. Об этом сообщает управление гражданской авиации со ссылкой на данные минобороны республики.

Около 12.30 (13.30 мск) объект был обнаружен в районе города Сороки. В ведомстве пояснили, что из-за погодных условий было невозможно наблюдать за аппаратом, идентифицировать его, а также определить его траекторию полета. Для обеспечения безопасности граждан было принято решение закрыть воздушное пространство республики, говорится в сообщении. 

Ограничение действовало с 13.24 (14.24 мск) до 14.46 (15.46 мск), уточнили в управлении. Сейчас полеты осуществляются в «безопасных условиях».

Ранее о временном закрытии воздушного пространства Молдавии сообщила авиакомпания Air Moldova. Перевозчик не назвал причину. В компании отметили, что расписание рейсов будет корректироваться.

Позже объект, похожий на метеоаэростат, в воздушном пространстве также обнаружило минобороны Румынии. В небо подняли два истребителя МиГ-21 ВВС Румынии, однако военные не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах, отметили в ведомстве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных