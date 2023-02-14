В Молдавии назвали причину временного закрытия воздушного пространства

Около 12.30 (13.30 мск) объект был обнаружен в районе города Сороки. В ведомстве пояснили, что из-за погодных условий было невозможно наблюдать за аппаратом, идентифицировать его, а также определить его траекторию полета. Для обеспечения безопасности граждан было принято решение закрыть воздушное пространство республики, говорится в сообщении.