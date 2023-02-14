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Присяжные в США признали Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях

Ведомости

Суд присяжных федерального суда в Бостоне (штат Массачусетс, США) вынес обвинительный вердикт обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Владиславу Клюшину. Об этом сообщило агентство Reuters.

Клюшин был признан виновным в преступном сговоре, мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с применением электронных средств, говорится в сообщении.

Клюшин – владелец и основатель IT-компании «М13», разрабатывающей системы мониторинга СМИ. Он был задержан 21 марта 2021 г. в Швейцарии, куда прибыл для проведения отпуска с семьей. 18 декабря того же года Клюшин был экстрадирован в США. Россиянина обвиняют в проведении финансовых операций с помощью конфиденциальной информации и причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании.

В декабре 2021 г. в США выдвинули обвинения еще четырем россиянам, которые, по версии прокуратуры штата Массачусетс, также как и Клюшин могли влиять на исход выборов в США в 2016 г. Помимо этого, россиян обвинили в попытке взлома ресурсов Всемирного антидопингового агентства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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