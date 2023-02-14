Присяжные в США признали Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях
Суд присяжных федерального суда в Бостоне (штат Массачусетс, США) вынес обвинительный вердикт обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Владиславу Клюшину. Об этом сообщило агентство Reuters.
Клюшин был признан виновным в преступном сговоре, мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с применением электронных средств, говорится в сообщении.
Клюшин – владелец и основатель IT-компании «М13», разрабатывающей системы мониторинга СМИ. Он был задержан 21 марта 2021 г. в Швейцарии, куда прибыл для проведения отпуска с семьей. 18 декабря того же года Клюшин был экстрадирован в США. Россиянина обвиняют в проведении финансовых операций с помощью конфиденциальной информации и причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании.
В декабре 2021 г. в США выдвинули обвинения еще четырем россиянам, которые, по версии прокуратуры штата Массачусетс, также как и Клюшин могли влиять на исход выборов в США в 2016 г. Помимо этого, россиян обвинили в попытке взлома ресурсов Всемирного антидопингового агентства