Присяжные в США признали Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях

Клюшин – владелец и основатель IT-компании «М13», разрабатывающей системы мониторинга СМИ. Он был задержан 21 марта 2021 г. в Швейцарии, куда прибыл для проведения отпуска с семьей. 18 декабря того же года Клюшин был экстрадирован в США. Россиянина обвиняют в проведении финансовых операций с помощью конфиденциальной информации и причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании.