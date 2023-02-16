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В Севастополе сбили все дроны во время атаки ВСУ

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще несколько беспилотников возле Севастополя, https://t.me/razvozhaev/2071 сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В зоне Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили 2 из 2 укробеспилотников над морем. Еще несколько БПЛА сбили в акватории – в зоне Республики Крым», – говорится в сообщении. Развожаев заявил, что сейчас в городе все спокойно и попросил доверять только официальной информации.

Утром 16 февраля началась атака украинских беспилотников на республику Крым. Тогда Развожаев заявил, что средства ПВО сбили 2 беспилотника над Черным морем. Никакие объекты в городе и акватории не пострадали, подчеркнул Развожаев. В прошлый раз губернатор сообщил об атаке 16 января. Тогда он заявил, что итогом атаки противника стали 10 сбитых БПЛА из 10.

10 февраля в Севастополе продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности на неопределенный срок, который ввели в апреле 2022 г. С 19 октября прошлого года в Севастополе действует режим «среднего уровня реагирования», объявленный также в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Ранее по теме: В Севастополе сообщили о десяти сбитых беспилотниках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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