В Севастополе сбили все дроны во время атаки ВСУ

«В зоне Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили 2 из 2 укробеспилотников над морем. Еще несколько БПЛА сбили в акватории – в зоне Республики Крым», – говорится в сообщении. Развожаев заявил, что сейчас в городе все спокойно и попросил доверять только официальной информации.