В Севастополе сбили все дроны во время атаки ВСУ
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще несколько беспилотников возле Севастополя, https://t.me/razvozhaev/2071 сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«В зоне Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили 2 из 2 укробеспилотников над морем. Еще несколько БПЛА сбили в акватории – в зоне Республики Крым», – говорится в сообщении. Развожаев заявил, что сейчас в городе все спокойно и попросил доверять только официальной информации.
Утром 16 февраля началась атака украинских беспилотников на республику Крым. Тогда Развожаев заявил, что средства ПВО сбили 2 беспилотника над Черным морем. Никакие объекты в городе и акватории не пострадали, подчеркнул Развожаев. В прошлый раз губернатор сообщил об атаке 16 января. Тогда он заявил, что итогом атаки противника стали 10 сбитых БПЛА из 10.
10 февраля в Севастополе продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности на неопределенный срок, который ввели в апреле 2022 г. С 19 октября прошлого года в Севастополе действует режим «среднего уровня реагирования», объявленный также в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.