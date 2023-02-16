Путин сообщил о росте числа обращений об усыновлении детей из новых регионов

«Восемь лет – за время этой неприкрытой агрессии в Донбассе против наших людей, конечно, страдали дети. И институт уполномоченного этим [вопросом] активно занимался. Сейчас эта работа продолжается. Знаю, что вы на март или апрель запланировали тоже крупное общероссийское мероприятие», – заявил Путин в ходе встречи.