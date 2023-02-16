Путин сообщил о росте числа обращений об усыновлении детей из новых регионов
Увеличивается число обращений россиян об усыновлении детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отметил президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченной при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, передает пресс-служба Кремля.
В начале встречи глава государства подчеркнул, что институт уполномоченного по правам ребенка является очень важной структурой. Он отметил рост объемов работы. «Я посмотрел документы: на 12% увеличилось количество обращений граждан», – сказал Путин.
«Растет и количество обращений наших граждан по поводу усыновления детей из Донецкой, Луганской республик, с Херсонской, Запорожской областей», – отметил глава государства. Путин отметил, что институт уполномоченного по правам ребенка занимается этим направлением уже давно – в течение практически девяти лет.
Президент акцентировал внимание на то, что события, происходящие в Донбассе, затрагивают «совсем маленьких наших граждан» – детей.
«Восемь лет – за время этой неприкрытой агрессии в Донбассе против наших людей, конечно, страдали дети. И институт уполномоченного этим [вопросом] активно занимался. Сейчас эта работа продолжается. Знаю, что вы на март или апрель запланировали тоже крупное общероссийское мероприятие», – заявил Путин в ходе встречи.
Летом 2022 г. Путин заявил, что Россия обеспечит детей-сирот из Донбасса всеми мерами социальной поддержки. Речь идет об организации медицинской помощи, получении хорошего образования и востребованной специальности. Глава государства также добавил, что сиротам помогут обрести новые семьи.