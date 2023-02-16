Американке запретили въезд в Россию на 40 лет после акции на Красной площади
Гражданке США Алисии Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади, запретили въезд в Россию на 40 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы миграционной службы полиции Москвы.
«Принять решение о неразрешении въезда в РФ гражданке США Дей Алисии <...> на срок до 13 февраля 2063 г.», – говорится в протоколе, который был составлен отделом по вопросам миграции управления внутренних дел.
Как следует из материалов дела, которые огласили в Троицком суде, Дей проживала в стране без регистрации. Она не знала о том, что это необходимо сделать в соответствии с российским законодательством. По ее словам, она прибыла в страну по туристической визе.
В отношении Дей также составили протокол о нарушении иностранцем правил въезда или режима пребывания в России – нарушение влечет наложение административного штрафа в размере до 7000 руб. с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Суд при этом не стал рассматривать материалы из-за найденных нарушений при составлении протокола.
Инцидент произошел 31 января. Тогда гражданка США выгуливала теленка на Красной площади, после чего 1 февраля была задержана. В тот же день столичный Тверской суд назначил ей административный арест на 13 суток и штраф в 20 000 руб. за несанкционированную акцию, которая помешала пешеходам. По данным судьи, Дей, являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных, гуляла по Красной площади в районе памятника «Лобное место», используя теленка в качестве наглядной агитации и выкрикивая лозунг «животные – не еда».
По словам самой американки, она хотела показать теленку по кличке Доктор Красную площадь, а потом отправить в конюшню, «чтобы он жил там до старости». Свои действия Дей не рассматривает как акцию, а называет это «личным делом». Американка пояснила, что подобные действия она совершала и в других странах, в том числе со свиньями.