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Американке запретили въезд в Россию на 40 лет после акции на Красной площади

Ведомости

Гражданке США Алисии Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади, запретили въезд в Россию на 40 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы миграционной службы полиции Москвы.

«Принять решение о неразрешении въезда в РФ гражданке США Дей Алисии <...> на срок до 13 февраля 2063 г.», – говорится в протоколе, который был составлен отделом по вопросам миграции управления внутренних дел.

Как следует из материалов дела, которые огласили в Троицком суде, Дей проживала в стране без регистрации. Она не знала о том, что это необходимо сделать в соответствии с российским законодательством. По ее словам, она прибыла в страну по туристической визе.

В отношении Дей также составили протокол о нарушении иностранцем правил въезда или режима пребывания в России – нарушение влечет наложение административного штрафа в размере до 7000 руб. с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Суд при этом не стал рассматривать материалы из-за найденных нарушений при составлении протокола.

Инцидент произошел 31 января. Тогда гражданка США выгуливала теленка на Красной площади, после чего 1 февраля была задержана. В тот же день столичный Тверской суд назначил ей административный арест на 13 суток и штраф в 20 000 руб. за несанкционированную акцию, которая помешала пешеходам. По данным судьи, Дей, являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных, гуляла по Красной площади в районе памятника «Лобное место», используя теленка в качестве наглядной агитации и выкрикивая лозунг «животные – не еда».

По словам самой американки, она хотела показать теленку по кличке Доктор Красную площадь, а потом отправить в конюшню, «чтобы он жил там до старости». Свои действия Дей не рассматривает как акцию, а называет это «личным делом». Американка пояснила, что подобные действия она совершала и в других странах, в том числе со свиньями.

Ранее по теме: Гражданку США арестовали на 13 суток за акцию с теленком на Красной площади

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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