Американке запретили въезд в Россию на 40 лет после акции на Красной площади

Инцидент произошел 31 января. Тогда гражданка США выгуливала теленка на Красной площади, после чего 1 февраля была задержана. В тот же день столичный Тверской суд назначил ей административный арест на 13 суток и штраф в 20 000 руб. за несанкционированную акцию, которая помешала пешеходам. По данным судьи, Дей, являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных, гуляла по Красной площади в районе памятника «Лобное место», используя теленка в качестве наглядной агитации и выкрикивая лозунг «животные – не еда».