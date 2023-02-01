Гражданку США арестовали на 13 суток за акцию с теленком на Красной площади
Тверской суд Москвы назначил административный арест на 13 суток и штраф в 20 000 руб. гражданке США Алисии Дей за нарушения при проведении акции с «выгулом» теленка на Красной площади, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Дей назначили 20 000 штрафа за участие в несанкционированной акции, создавшей помехи для функционирования объектов инфраструктуры и движения пешеходов, а также арест на 13 суток за неповиновение полиции.
Инцидент произошел накануне днем – 31 января. По данным «РИА Новости», в Тверской суд поступили два протокола: гражданку США обвинили в несанкционированной акции и сопротивлении полиции.
Представитель экстренных служб Москвы сообщил, что теленка отправили в реабилитационный центр для животных. По словам Дей, теленок был куплен на «Авито». Американка пояснила, что подобные действия она совершала и в других странах, в том числе со свиньями.