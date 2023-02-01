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В Москве задержали американку за выгул теленка на Красной площади

Ведомости

В Москве задержали гражданку США, которая выгуливала теленка на Красной площади, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. Имя задержанной – Алисия Дей.

«Ее задержали и составили административный протокол», — сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошел накануне днем – 31 января. По данным «РИА Новости», в Тверской суд поступили два протокола: гражданку США обвинили в несанкционированной акции и сопротивлении полиции.

«Гражданка США, являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных, гуляла по Красной площади в районе памятника средневекового зодчества "Лобное место", используя теленка в качестве наглядной агитации и выкрикивая лозунг «животные — не еда», — заявил судья.

Позже стало известно, что Тверской суд оштрафовал Дей на 20 000 руб. Административный штраф был назначен по первому протоколу – несанкционированная акция, помешавшая пешеходам.

Представитель экстренных служб Москвы сообщил, что теленка отправили в реабилитационный центр для животных. По словам Дей, теленок был куплен на «Авито». «Я просто хотела показать Доктору [теленку, это кличка животного. - Ред.] Красную площадь, показать красивое место. А потом отправить в конюшню, чтобы он жил там до старости. Это не акция, это личное дело. Просто я их люблю», – заявила девушка. Американка пояснила, что подобные действия она совершала и в других странах, в том числе со свиньями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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