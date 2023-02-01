В Москве задержали американку за выгул теленка на Красной площади

Представитель экстренных служб Москвы сообщил, что теленка отправили в реабилитационный центр для животных. По словам Дей, теленок был куплен на «Авито». «Я просто хотела показать Доктору [теленку, это кличка животного. - Ред.] Красную площадь, показать красивое место. А потом отправить в конюшню, чтобы он жил там до старости. Это не акция, это личное дело. Просто я их люблю», – заявила девушка. Американка пояснила, что подобные действия она совершала и в других странах, в том числе со свиньями.