Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей
Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат выплату в размере 1 млн руб. на каждого погибшего. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 г. на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семей <...> граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта, в размере 1 млн руб. на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи», – сказано в документе.
На эти цели правительство выделило средства из резервного фонда.
8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. Кроме того, 9 октября 2022 г. глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин озвучил предполагаемый маршрут грузовика. По его словам, фура двигалась через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край. Позже власти Болгарии и Грузии заявили, что взорванный на Крымском мосту грузовик никогда не был на территории стран.
12 октября 2022 г. ФСБ России назвала организатора теракта на Крымском мосту, а также пояснила, как взрывчатка попала на территорию России. По данным ведомства, организатором является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. ФСБ выяснила, что взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой. Сначала его доставили из Одессы в болгарский город Русе, а позже отправили в Россию через Грузию и Армению.