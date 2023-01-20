Минтранс сообщил о возобновлении движения автотранспорта по Крымскому мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после приостановки по причине ремонтных работ, сообщает Минтранс в своем Telegram-канале.
«Сегодня в 16:05 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», – говорится в сообщении.
Предупреждение о закрытии автодорожной части Крымского моста 20 января в период с 13:00 до 18:00 мск было опубликовано 18 января. В предыдущий раз движение приостанавливали 17 января.
В начале января Росавтодор сообщил, что в текущем месяце специалисты выполнят замену первых двух пролетов на левой автомобильной части пострадавшего из-за теракта Крымского моста, для чего дважды введут временные ограничения движения. Еще два пролета будут заменены в феврале, после чего установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку. Вся автодорожная часть моста будет полностью восстановлена в марте, добавили в Росавтодоре.
8 октября 2022 г. на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Российские власти обвинили в организации теракта на мосту украинские спецслужбы.