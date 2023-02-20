«Известия»: в Госдуме предложили еще один выходной в году на медобследование
В Госдуме предложили дать россиянам один дополнительный выходной в году без потери заработка для прохождения диспансеризации. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на текст законопроекта.
Законопроект разработан фракцией «Новый люди», его планируется внести в Госдуму сегодня, 20 февраля. Поправки предлагается внести в ст. 185.1. ТК РФ (гарантии работникам при прохождении диспансеризации).
«Это выгодно всем, в том числе государству и работодателю. Более здоровый сотрудник меньше дней проводит на больничном, дольше способен вести эффективную трудовую деятельность», — заявил в беседе с газетой вице-спикер нижней палаты, курирующий вопросы здравоохранения, Владислав Даванков.
По его словам, инициатива позволит выявлять опасные заболевания на ранней стадии, а также увеличить продолжительность активной трудовой жизни. При этом реализация закона не приведет к увеличению расходов федерального бюджета, говорится в документе.
Соавтор законопроекта Сардана Авксентьева допустила, что инициатива может быть рассмотрена в весеннюю сессию. На важность диспансеризации также указал замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, российский хирург Бадма Башанкаев («Единая Россия»). По его словам, медобследование нужно развивать и совершенствовать.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, с 2013 по 2017 г. медицинское обследование прошли 213,6 млн россиян. В то же время из-за нерегулярности диспансеризации 30% из них нуждаются в лечении, в том числе из-за развития тяжелых форм заболеваний.
Согласно российскому законодательству, ежегодная диспансеризация предусмотрена только для государственных и муниципальных служащих, а также для работников старше 40 лет. Остальные могут взять отгул раз в три года, чтобы пройти медобследование. Работники предпенсионного возраста и пенсионеры имеют право взять бесплатный выходной на 2 дня раз в год.