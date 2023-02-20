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Общество

«Известия»: в Госдуме предложили еще один выходной в году на медобследование

Ведомости

В Госдуме предложили дать россиянам один дополнительный выходной в году без потери заработка для прохождения диспансеризации. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на текст законопроекта.

Законопроект разработан фракцией «Новый люди», его планируется внести в Госдуму сегодня, 20 февраля. Поправки предлагается внести в ст. 185.1. ТК РФ (гарантии работникам при прохождении диспансеризации).

«Это выгодно всем, в том числе государству и работодателю. Более здоровый сотрудник меньше дней проводит на больничном, дольше способен вести эффективную трудовую деятельность», — заявил в беседе с газетой вице-спикер нижней палаты, курирующий вопросы здравоохранения, Владислав Даванков.

По его словам, инициатива позволит выявлять опасные заболевания на ранней стадии, а также увеличить продолжительность активной трудовой жизни. При этом реализация закона не приведет к увеличению расходов федерального бюджета, говорится в документе.

Соавтор законопроекта Сардана Авксентьева допустила, что инициатива может быть рассмотрена в весеннюю сессию. На важность диспансеризации также указал замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, российский хирург Бадма Башанкаев («Единая Россия»). По его словам, медобследование нужно развивать и совершенствовать.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, с 2013 по 2017 г. медицинское обследование прошли 213,6 млн россиян. В то же время из-за нерегулярности диспансеризации 30% из них нуждаются в лечении, в том числе из-за развития тяжелых форм заболеваний.

Согласно российскому законодательству, ежегодная диспансеризация предусмотрена только для государственных и муниципальных служащих, а также для работников старше 40 лет. Остальные могут взять отгул раз в три года, чтобы пройти медобследование. Работники предпенсионного возраста и пенсионеры имеют право взять бесплатный выходной на 2 дня раз в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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