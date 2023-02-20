«Известия»: в Госдуме предложили еще один выходной в году на медобследование

Согласно российскому законодательству, ежегодная диспансеризация предусмотрена только для государственных и муниципальных служащих, а также для работников старше 40 лет. Остальные могут взять отгул раз в три года, чтобы пройти медобследование. Работники предпенсионного возраста и пенсионеры имеют право взять бесплатный выходной на 2 дня раз в год.