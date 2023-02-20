Свыше 5,3 млн беженцев с Украины и из Донбасса прибыли в Россию
Число беженцев, которые прибыли в Россию с Украины и из Донбасса с февраля 2022 г., увеличилось до 5,3 млн, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Среди них – 738 000 детей.
«С февраля 2022 г., по данным на утро понедельника, на территорию РФ прибыло более 5,3 млн человек, включая 738 000 детей», – сообщил собеседник агентства.
Как уточняет ТАСС, в пунктах временного размещения в 64 российских регионах находится чуть более 40 000 человек. Они обеспечены медицинской и юридической помощью. Вместе с тем для беженцев организованы единовременные выплаты по 10 000 руб. на человека. Всего выплачено свыше 12,3 млрд руб., пишет агентство.
18 ноября 2022 г. замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский сообщил, что с территории Украины и Донбасса с 18 февраля того же года, в Россию прибыли свыше 4,79 млн человек, в том числе более 712 000 детей. Тогда он говорил, что беженцам было выплачено около 11,1 млрд руб.
В конце августа 2022 г. президент России Владимир Путин своим указом установил для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины ежемесячные выплаты, в том числе пенсионные, в 10 000 руб. В документе также речь шла о соцвыплатах инвалидам в 10 000 руб., ветеранам Великой Отечественной войны — 5000 руб., а также выплате 10 000 руб. беременным женщинам и 20 000 при рождении ребенка.
30 сентября 2022 г. президент России и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав России. Как пояснил Конституционный суд, переходный период для интеграции регионов будет действовать до 1 января 2026 г.