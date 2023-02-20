Свыше 5,3 млн беженцев с Украины и из Донбасса прибыли в Россию

18 ноября 2022 г. замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский сообщил, что с территории Украины и Донбасса с 18 февраля того же года, в Россию прибыли свыше 4,79 млн человек, в том числе более 712 000 детей. Тогда он говорил, что беженцам было выплачено около 11,1 млрд руб.