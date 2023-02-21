Фальков: в России сохранят аспирантуру

24 мая 2022 г. Минобрнауки объявило, что займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской системы. До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета», т. е. выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных вузах, но страны – участницы системы рассматривают их дипломы как бакалаврские.