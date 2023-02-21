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Фальков: в России сохранят аспирантуру

Ведомости

В России программы аспирантуры сохранятся и будут выделены в отдельное направление подготовки кадров для научных исследований, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

«Аспирантура у нас сохраняется и выделяется в отдельный вид подготовки кадров для сферы исследований, разработок и для наших университетов», – приводит его слова «РИА Новости».

Министр также заявил о небольших сложностях, связанных с тем, что многие студенты в России идут в магистратуру не за знаниями, а «за дипломом». По его оценке, систему высшего образования необходимо «сбалансировать», чтобы в магистратуру учиться шли те, «кому эти знания действительно необходимы».

При этом дипломы бакалавриата продолжат котироваться как в России, так и за рубежом, сказал Фальков.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о реформе высшего образования в России. В своем послании Федеральному собранию глава государства заявил, что нужно вернуться к базовой подготовке в вузах сроком от 4 до 6 лет. Но если профессия требует дополнительной подготовки, то можно продолжить обучение в магистратуре или ординатуре.

Ранее по теме: Путин объявил о реформе высшего образования

Переход на новую систему должен быть плавным, чтобы те, кто учится сейчас, смогли получить образование по текущим программам, подчеркнул он.

24 мая 2022 г. Минобрнауки объявило, что займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской системы. До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета», т. е. выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных вузах, но страны – участницы системы рассматривают их дипломы как бакалаврские.

При этом ранее Фальков говорил, что частично элементы Болонской системы могут сохраниться: по его словам, «коренной слом» существующей в России сейчас системы не нужен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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