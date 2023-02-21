Фальков: в России сохранят аспирантуру
В России программы аспирантуры сохранятся и будут выделены в отдельное направление подготовки кадров для научных исследований, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».
«Аспирантура у нас сохраняется и выделяется в отдельный вид подготовки кадров для сферы исследований, разработок и для наших университетов», – приводит его слова «РИА Новости».
Министр также заявил о небольших сложностях, связанных с тем, что многие студенты в России идут в магистратуру не за знаниями, а «за дипломом». По его оценке, систему высшего образования необходимо «сбалансировать», чтобы в магистратуру учиться шли те, «кому эти знания действительно необходимы».
При этом дипломы бакалавриата продолжат котироваться как в России, так и за рубежом, сказал Фальков.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о реформе высшего образования в России. В своем послании Федеральному собранию глава государства заявил, что нужно вернуться к базовой подготовке в вузах сроком от 4 до 6 лет. Но если профессия требует дополнительной подготовки, то можно продолжить обучение в магистратуре или ординатуре.
Переход на новую систему должен быть плавным, чтобы те, кто учится сейчас, смогли получить образование по текущим программам, подчеркнул он.
24 мая 2022 г. Минобрнауки объявило, что займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской системы. До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета», т. е. выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных вузах, но страны – участницы системы рассматривают их дипломы как бакалаврские.
При этом ранее Фальков говорил, что частично элементы Болонской системы могут сохраниться: по его словам, «коренной слом» существующей в России сейчас системы не нужен.