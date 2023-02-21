Минобрнауки пояснило особенности перехода к новой системе образования

В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура (адъюнктура), в задачи которой входит подготовка кадров для научной или преподавательской деятельности. Студентам также будет предоставлена возможность завершить обучение по той же образовательной программе, на которую они поступили. Также будут сохранены все права граждан, имеющих дипломы о высшем образовании по действующим в настоящее время уровням образования, отметили в пресс-службе министерства.