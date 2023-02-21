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Минобрнауки пояснило особенности перехода к новой системе образования

Ведомости

Переход к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием будет планомерным и продуманным, передает пресс-служба Минобрнауки. Ранее сегодня президент Владимир Путин анонсировал реформу системы высшего образования во время послания к Федеральному собранию.

«Новая структура системы высшего образования позволит обеспечить фундаментальность полученных знаний по специальностям, приоритетным для системообразующих отраслей экономики и социальной инфраструктуры, таким, как медицина, здравоохранение, юриспруденция и другим, а также возможность быстрого выхода востребованных специалистов на рынок труда и возможность для их непрерывного роста, например по ИТ-специальностям», – отметили в пресс-службе.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков пояснил, что в ближайшее время университетами под контролем ведомства будут разработаны и представлены обществу соответствующие образовательные программы высшего образования, рассчитанные на 4–6 лет. 

«Мы понимаем, что пресловутая Болонская система больше не справляется с задачами ускоренного технологического развития и модернизации экономики России, а значит не отвечает интересам нашей страны», — подчеркнул Фальков.

Путин объявил о реформе высшего образования

Она будет совмещать достижения советской системы и наработки последних лет

Министр указал на то, что «важна не длительность образовательной программы, а ее качество». Все выпускники школ получат возможность поступить в университет, получить базовое высшее образование, которого будет достаточно для успешной жизни и востребованности на рынке труда. А дальше — при необходимости — получить углубленное образование.

«Сейчас поступить бесплатно в магистратуру могут выпускники бакалавриата, а выпускники специалитета — нет. В новой системе все, кто получил базовое высшее образование, смогут поступать в магистратуру или ординатуру на конкурсных началах. Таким образом, мы предоставим равные возможности получения углубленной профессиональной или научной подготовки для всех студентов», — заявил Фальков.

В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура (адъюнктура), в задачи которой входит подготовка кадров для научной или преподавательской деятельности. Студентам также будет предоставлена возможность завершить обучение по той же образовательной программе, на которую они поступили. Также будут сохранены все права граждан, имеющих дипломы о высшем образовании по действующим в настоящее время уровням образования, отметили в пресс-службе министерства.

24 мая 2022 г. Минобрнауки объявило, что займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской системы. До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета», т. е. выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных вузах, но страны – участницы системы рассматривают их дипломы как бакалаврские.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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