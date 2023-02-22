Российские вузы разработают образовательные программы на 4-6 лет
В российских университетах разработают новые программы образования, которые будут рассчитаны на 4-6 лет обучения. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, пишет ТАСС.
«Мы понимаем, что пресловутая Болонская система больше не справляется с задачами ускоренного технологического развития и модернизации экономики России, а значит, не отвечает интересам нашей страны», – сказал министр. Он добавил, что соответствующие программы будут разработаны под контролем Минобрнауки.
В министерстве уточнили, что учащимся по программам, на которые они поступили, будет предоставлена возможность закончить обучение. Выпускникам, которые получили дипломы о высшем образовании по Болонской системе, также не станут обнулять документы о завершении учреждений.
21 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в России нужно вернуться к традиционной системе подготовки специалистов. По мнению президента, образованию нужен «синтез того лучшего, что было в советской системе, и опыта последних десятилетий». Тогда же он добавил, что срок обучения может составить от четырех до шести лет.
24 мая 2022 г. Фальков сообщил, что Россия планирует отказаться от Болонской системы образования. Тогда он назвал ее «прожитым этапом» и заявил, что будущее «за нашей собственной уникальной системой образования», в интересах которой должна быть экономика страны и пространство для возможностей для студентов.
Замруководителя Минобрнауки Дмитрий Афанасьев в июне прошлого года сообщил, что Болонская группа объявила о своем решении прекратить представительство России и Белоруссии 11 апреля. По словам Афанасьева, «это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее».