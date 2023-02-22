Газета
Общество

Российские вузы разработают образовательные программы на 4-6 лет

Ведомости

В российских университетах разработают новые программы образования, которые будут рассчитаны на 4-6 лет обучения. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, пишет ТАСС.

«Мы понимаем, что пресловутая Болонская система больше не справляется с задачами ускоренного технологического развития и модернизации экономики России, а значит, не отвечает интересам нашей страны», – сказал министр. Он добавил, что соответствующие программы будут разработаны под контролем Минобрнауки.

В министерстве уточнили, что учащимся по программам, на которые они поступили, будет предоставлена возможность закончить обучение. Выпускникам, которые получили дипломы о высшем образовании по Болонской системе, также не станут обнулять документы о завершении учреждений.

21 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в России нужно вернуться к традиционной системе подготовки специалистов. По мнению президента, образованию нужен «синтез того лучшего, что было в советской системе, и опыта последних десятилетий». Тогда же он добавил, что срок обучения может составить от четырех до шести лет.

24 мая 2022 г. Фальков сообщил, что Россия планирует отказаться от Болонской системы образования. Тогда он назвал ее «прожитым этапом» и заявил, что будущее «за нашей собственной уникальной системой образования», в интересах которой должна быть экономика страны и пространство для возможностей для студентов.

Замруководителя Минобрнауки Дмитрий Афанасьев в июне прошлого года сообщил, что Болонская группа объявила о своем решении прекратить представительство России и Белоруссии 11 апреля. По словам Афанасьева, «это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных