Российские вузы разработают образовательные программы на 4-6 лет

21 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в России нужно вернуться к традиционной системе подготовки специалистов. По мнению президента, образованию нужен «синтез того лучшего, что было в советской системе, и опыта последних десятилетий». Тогда же он добавил, что срок обучения может составить от четырех до шести лет.