ВЦИОМ: более 80% россиян положительно оценили послание Путина

Послание Путина Федеральному собранию прошло впервые с 2021 г. в Гостином дворе в Москве и стало одним из самых долгих – оно длилось 1 час 45 минут. Кроме членов обеих палат парламента и глав регионов в этом году на послание были приглашены и участники спецоперации. В своем выступлении президент рассказал о причинах и целях спецоперации РФ и геополитической ситуации в мире, объявив, в частности, о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).