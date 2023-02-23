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ВЦИОМ: более 80% россиян положительно оценили послание Путина

Ведомости

81% граждан России, которые смотрели послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, оценили его положительно, полностью отрицательное впечатление послание произвело на 1% россиян. Данные исследования представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, выступление Путина произвело на участников исследования преимущественно положительное впечатление. Они отметили «важность и значимость проблем», о которых рассказал глава государства, «лично для себя и своих семей».

«Выступление типично характеризовалось как интересное, речь Владимира Путина – как честная и искренняя, а его позиция – четкая и понятная. Положительные реакции доминируют над отрицательными», – сообщил ВЦИОМ.

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Скорее отрицательное впечатление послание произвело на 10% россиян, еще 1% оценил его как «полностью отрицательное», а 3% смотревших выступление Путина отнеслись к нему безразлично, говорится в исследовании. 

Исследование проводилось в десяти городах РФ, в нем участвовали 129 человек, а реакции респондентов фиксировались в режиме реального времени, уточнил ВЦИОМ. 

Послание Путина Федеральному собранию прошло впервые с 2021 г. в Гостином дворе в Москве и стало одним из самых долгих – оно длилось 1 час 45 минут. Кроме членов обеих палат парламента и глав регионов в этом году на послание были приглашены и участники спецоперации. В своем выступлении президент рассказал о причинах и целях спецоперации РФ и геополитической ситуации в мире, объявив, в частности, о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

Он также пообещал новые меры поддержки для всех, кто работает на победу РФ в конфликте на Украине, – участников и ветеранов боевых действий, работников ОПК, и объявил о создании специального государственного фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших. Путин поручил правительству подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики и призвал бизнесменов вкладываться в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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