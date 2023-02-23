ВЦИОМ: более 80% россиян положительно оценили послание Путина
81% граждан России, которые смотрели послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, оценили его положительно, полностью отрицательное впечатление послание произвело на 1% россиян. Данные исследования представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно результатам исследования ВЦИОМ, выступление Путина произвело на участников исследования преимущественно положительное впечатление. Они отметили «важность и значимость проблем», о которых рассказал глава государства, «лично для себя и своих семей».
«Выступление типично характеризовалось как интересное, речь Владимира Путина – как честная и искренняя, а его позиция – четкая и понятная. Положительные реакции доминируют над отрицательными», – сообщил ВЦИОМ.
Скорее отрицательное впечатление послание произвело на 10% россиян, еще 1% оценил его как «полностью отрицательное», а 3% смотревших выступление Путина отнеслись к нему безразлично, говорится в исследовании.
Исследование проводилось в десяти городах РФ, в нем участвовали 129 человек, а реакции респондентов фиксировались в режиме реального времени, уточнил ВЦИОМ.
Послание Путина Федеральному собранию прошло впервые с 2021 г. в Гостином дворе в Москве и стало одним из самых долгих – оно длилось 1 час 45 минут. Кроме членов обеих палат парламента и глав регионов в этом году на послание были приглашены и участники спецоперации. В своем выступлении президент рассказал о причинах и целях спецоперации РФ и геополитической ситуации в мире, объявив, в частности, о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).
Он также пообещал новые меры поддержки для всех, кто работает на победу РФ в конфликте на Украине, – участников и ветеранов боевых действий, работников ОПК, и объявил о создании специального государственного фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших. Путин поручил правительству подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики и призвал бизнесменов вкладываться в Россию.