Российскую делегацию в Вене не допустили к памятнику советским воинам

Любинский уточнил, что в результате руководители российских диппредставительств в Вене возложили к монументу сразу два венка: один от них самих, а второй — от делегации Федерального Собрания. В четверг – 23 февраля – в Вене состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам-освободителям. Участие в церемонии приняли Любинский, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич и постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.