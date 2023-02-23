Российскую делегацию в Вене не допустили к памятнику советским воинам
Членов российской делегации на сессии Парламентской Ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям, сообщил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, передают «РИА Новости».
«От них (российских делегатов. — Ред. "РИА Новости") потребовали при выдаче виз подписать своего рода декларацию о том, что они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которые не значатся в программе парламентской ассамблеи. В том числе это коснулось, к большому сожалению, нашей сегодняшней церемонии», — рассказал российский дипломат агентству.
Любинский уточнил, что в результате руководители российских диппредставительств в Вене возложили к монументу сразу два венка: один от них самих, а второй — от делегации Федерального Собрания. В четверг – 23 февраля – в Вене состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам-освободителям. Участие в церемонии приняли Любинский, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич и постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Очередное заседание ПА ОБСЕ проходит 23-24 февраля. Ранее в Литве заявили о бойкоте зимней сессии ПА ОБСЕ в связи с допуском туда российских представителей. Аналогичное решение приняла и украинская делегация.