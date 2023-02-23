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Белгородский губернатор сообщил о погибшем при обстреле села

Ведомости

При обстреле села Борисовка в Волоконовском районе погибла женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Дочери погибшей помощь была оказана на месте.

«В Волоконовском районе под обстрел попало село Борисовка. Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая – женщина, 51-ого года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте», – написал он.

Еще одним снарядом разрушен второй дом, в нем никого не было, добавил Гладков. По его словам, осколками снарядов повреждены еще два частных домовладения. Помимо этого повреждено газоснабжение. Белгородский губернатор сообщил, что глава администрации Волоконовского района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы находятся на месте происшествия и устраняют последствия.

Это не первый за день обстрел Белгородской области. Ранее Гладков сообщил, что под обстрел со стороны вооруженных сил Украины попала Вознесеновка. Пострадавших не было. Гладков писал, что повреждения получила газовая труба на территории предприятия.

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Также днем Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе под обстрел попала окраина села Новая Таволжанка. Губернатор уточнял, что пострадавших не было. Но в трех частных домовладениях в результате обстрела были выбиты окна и посечены фасады. Помимо этого была повреждена линия электропередачи, частично отсутствовала электроэнергия.

Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях. Помимо этого, с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных