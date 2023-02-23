Минобороны заявило о гибели пилота упавшего в Белгородской области Су-25
Пилот упавшего в Белгородской области штурмовика Су-25 погиб, самолет потерпел крушение при возвращении на аэродром базирования, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб», – рассказали в ведомстве.
По данным министерства, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, добавили в Минобороны.
Ранее о падении самолета Минобороны в Валуйском городском округе Белгородской области сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», – написал Гладков в своем Telegram-канале. ТАСС также писал, что пилот успел катапультироваться.
Telegram-канал Baza опубликовал фотографии с места падения самолета и сообщил, что воздушное судно упало на окраине села Орехово. «Штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела», – говорится в публикации.