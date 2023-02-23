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Минобороны заявило о гибели пилота упавшего в Белгородской области Су-25

Ведомости

Пилот упавшего в Белгородской области штурмовика Су-25 погиб, самолет потерпел крушение при возвращении на аэродром базирования, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб», – рассказали в ведомстве.

По данным министерства, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, добавили в Минобороны.

Ранее о падении самолета Минобороны в Валуйском городском округе Белгородской области сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», – написал Гладков в своем Telegram-канале. ТАСС также писал, что пилот успел катапультироваться.

Telegram-канал Baza опубликовал фотографии с места падения самолета и сообщил, что воздушное судно упало на окраине села Орехово. «Штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела», – говорится в публикации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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