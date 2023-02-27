Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Ульяновске
В Ульяновске на ул. Ефремова произошел взрыв газа в пятиэтажном доме, в результате один человек пострадал. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
«Произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже с последующим горением, которое ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Один человек пострадал», – сказано в сообщении.
Уточняется, что из дома были эвакуированы десять человек. По информации ТАСС и «Известий», в результате произошедшего пострадали два человека.
Ранее, 9 февраля, взрыв газа произошел в пятиэтажном доме на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска утром 9 февраля. В результате частично обрушились два подъезда жилого дома, погибли 15 человек.
До этого, 7 февраля, аналогичная ситуация произошла в пятиэтажном доме в городе Ефремов Тульской области. В результате погибли восемь человек.