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Общество

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Ульяновске

Ведомости

В Ульяновске на ул. Ефремова произошел взрыв газа в пятиэтажном доме, в результате один человек пострадал. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже с последующим горением, которое ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Один человек пострадал», – сказано в сообщении.

Уточняется, что из дома были эвакуированы десять человек. По информации ТАСС и «Известий», в результате произошедшего пострадали два человека.

Ранее, 9 февраля, взрыв газа произошел в пятиэтажном доме на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска утром 9 февраля. В результате частично обрушились два подъезда жилого дома, погибли 15 человек. 

До этого, 7 февраля, аналогичная ситуация произошла в пятиэтажном доме в городе Ефремов Тульской области. В результате погибли восемь человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных