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ВЦИОМ: 65% россиян получили положительные эмоции от митинга-концерта в «Лужниках»

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Большинство (65%) россиян получили положительные эмоции от митинга-концерта в «Лужниках», посвященного Дню защитника Отечества, следует из результатов опроса ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.

Уточняется, что положительное впечатление концерт произвел на 67% респондентов. 79% отметили, что подобные мероприятия являются значимыми для участников спецоперации и для их семей. Почти столько же (76%) считают, что этот концерт следовало провести, а не отказаться от него.

При этом на 12% респондентов концерт произвел отрицательное впечатление, столько же человек испытали отрицательные эмоции от этого концерта. 14% россиян считают, что подобные мероприятия не являются значимыми для участников спецоперации, 16% – отметили, что от проведения концерта следовало отказаться.

Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках» прошел 22 февраля. В нем приняли участие более 200 000 человек. На концерт приехал президент России Владимир Путин. Во время своего выступления глава государства назвал весь народ России защитником Отечества, поскольку он отстаивает свою культуру, язык и территорию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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