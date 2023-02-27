Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил американского актера и продюсера Стивена Сигала орденом Дружбы, указ об этом опубликован на портале правовой информации.
Удостоен Сигал этой награды за «большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества», следует из документа.
Стивен Сигал в 2016 г. получил гражданство России. В мае 2018 г. вместе с супругой он присутствовал на инаугурации президента Владимира Путина. В начале августа того же года стало известно о назначении Сигала спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей на общественных началах.
Он занимается проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта, сообщал российский МИД. В его обязанности также будет входить сохранение связанных с Россией памятных мест в США и популяризация наследия Русской Америки.
В мае 2021 г. Сигал вступил в партию «Справедливая Россия – За правду». В августе 2022 г. 70-летний актер посетил Донбасс. 17 февраля этого года Сигал встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, они обсудили важность сохранения контактов на неправительственном уровне, а также между обществами и людьми в условиях резко обострившейся конфронтации в мире.