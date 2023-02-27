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Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

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Президент России Владимир Путин наградил американского актера и продюсера Стивена Сигала орденом Дружбы, указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Удостоен Сигал этой награды за «большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества», следует из документа.

Стивен Сигал в 2016 г. получил гражданство России. В мае 2018 г. вместе с супругой он присутствовал на инаугурации президента Владимира Путина. В начале августа того же года стало известно о назначении Сигала спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей на общественных началах.

Он занимается проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта, сообщал российский МИД. В его обязанности также будет входить сохранение связанных с Россией памятных мест в США и популяризация наследия Русской Америки.

В мае 2021 г. Сигал вступил в партию «Справедливая Россия – За правду». В августе 2022 г. 70-летний актер посетил Донбасс. 17 февраля этого года Сигал встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, они обсудили важность сохранения контактов на неправительственном уровне, а также между обществами и людьми в условиях резко обострившейся конфронтации в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных