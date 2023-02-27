Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

В мае 2021 г. Сигал вступил в партию «Справедливая Россия – За правду». В августе 2022 г. 70-летний актер посетил Донбасс. 17 февраля этого года Сигал встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, они обсудили важность сохранения контактов на неправительственном уровне, а также между обществами и людьми в условиях резко обострившейся конфронтации в мире.