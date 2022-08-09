Стивен Сигал посетил Донбасс
Американский актер Стивен Сигал посетил Донбасс, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Либерально-демократической партии России (ЛДПР).
«Сигал прилетел вместе с [лидером ЛДПР, главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом] Слуцким, тоже посетил СИЗО-120», — отмечено в сообщении. Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал фото Сигала на фоне поврежденного здания изолятора в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня в пресс-службе партии рассказали, что Слуцкий посетил СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР). В конце июля оно было обстреляно, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. В тюрьме содержались украинские военнопленные, в результате обстрела погибли 40 человек, 130 человек были ранены. Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что число погибших увеличилось до 53 человек.
Официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак 30 июля заявил, что организация готова направить в Еленовку группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон. В пресс-службе Минобороны России 31 июля сообщили, что страна официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста к участию в расследовании обстрела.
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