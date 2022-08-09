Стивен Сигал посетил Донбасс

Ранее сегодня в пресс-службе партии рассказали, что Слуцкий посетил СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР). В конце июля оно было обстреляно, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. В тюрьме содержались украинские военнопленные, в результате обстрела погибли 40 человек, 130 человек были ранены. Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что число погибших увеличилось до 53 человек.