В Черном море зафиксировали подземные толчки магнитудой 3 балла
В акватории Черного моря в 25 км от Алушты были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3 балла. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«От дежурного Алуштинской сейсмической станции поступила информация о том, что в 16:25 в акватории Черного моря на удалении 25 км от прибрежной территории ГО [городской округ] Алушта и на глубине 15 км было зафиксировано землетрясение магнитудой до 3 баллов в эпицентре», – сказано в сообщении.
Крючков уточнил, что эти толчки были едва ощутимы на территории полуострова. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.
Крым входит в тот же сейсмический пояс, что и территория Турции. В связи с этим на полуострове возможно повторение сопоставимого по масштабам землетрясения, которое произошло в начале февраля в Турции. Об этом сообщал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.
6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Самым сильным стал толчок магнитудой 7,8. Всего землетрясение затронуло 10 регионов Турции. По последним данным, в результате произошедшего в Турции погибли свыше 44 000 человек.