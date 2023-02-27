Газета
Общество

В Черном море зафиксировали подземные толчки магнитудой 3 балла

Ведомости

В акватории Черного моря в 25 км от Алушты были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3 балла. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«От дежурного Алуштинской сейсмической станции поступила информация о том, что в 16:25 в акватории Черного моря на удалении 25 км от прибрежной территории ГО [городской округ] Алушта и на глубине 15 км было зафиксировано землетрясение магнитудой до 3 баллов в эпицентре», – сказано в сообщении.

Крючков уточнил, что эти толчки были едва ощутимы на территории полуострова. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.

Крым входит в тот же сейсмический пояс, что и территория Турции. В связи с этим на полуострове возможно повторение сопоставимого по масштабам землетрясения, которое произошло в начале февраля в Турции. Об этом сообщал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.

Ранее по теме: На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Самым сильным стал толчок магнитудой 7,8. Всего землетрясение затронуло 10 регионов Турции. По последним данным, в результате произошедшего в Турции погибли свыше 44 000 человек.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных