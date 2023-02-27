В Черном море зафиксировали подземные толчки магнитудой 3 балла

Крым входит в тот же сейсмический пояс, что и территория Турции. В связи с этим на полуострове возможно повторение сопоставимого по масштабам землетрясения, которое произошло в начале февраля в Турции. Об этом сообщал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.