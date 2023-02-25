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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

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У юго-западного побережья Камчатки в субботу произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 18:25 часов (9:25 мск) в 170 км от Петропавловска-Камчатского, очаг находился на глубине 65 км.

6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Самым сильным толчком стал с магнитудой 7,8, вторым по силе – толчок с 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. В результате произошедшего погибли более 43 000 человек. 20 февраля на границе Сирии и Турции произошло новое землетрясение.

В феврале землетрясения также произошли в Грузии, Румынии и Таджикистане на границе с Китаем. 13 февраля подземные толчки ощущались в Кемеровской области, в тот же день Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 5,6 балла в районе Курильских островов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных