На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Самым сильным толчком стал с магнитудой 7,8, вторым по силе – толчок с 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. В результате произошедшего погибли более 43 000 человек. 20 февраля на границе Сирии и Турции произошло новое землетрясение.