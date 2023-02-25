На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1
У юго-западного побережья Камчатки в субботу произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 18:25 часов (9:25 мск) в 170 км от Петропавловска-Камчатского, очаг находился на глубине 65 км.
6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Самым сильным толчком стал с магнитудой 7,8, вторым по силе – толчок с 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. В результате произошедшего погибли более 43 000 человек. 20 февраля на границе Сирии и Турции произошло новое землетрясение.
В феврале землетрясения также произошли в Грузии, Румынии и Таджикистане на границе с Китаем. 13 февраля подземные толчки ощущались в Кемеровской области, в тот же день Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 5,6 балла в районе Курильских островов.