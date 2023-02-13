В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Ранее сегодня в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6. Глубина очага составила 110 км. Землетрясение произошло в 16.56 по местному времени (8.56 мск). ТАСС со ссылкой на сейсмологов сообщал, что эпицентр землетрясения располагался в 59 км южнее острова Симушир. На близлежащем острове с населением Итуруп подземные толчки не ощущались.