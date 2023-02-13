В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2
На юге-западе Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
«В 16:58:06 (по местному времени) [17:58 мск] произошло сильное землетрясение в Олтении, уезд Горж, магнитудой 5,2, на глубине 16,5 км», – сообщается на сайте института.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее сегодня в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6. Глубина очага составила 110 км. Землетрясение произошло в 16.56 по местному времени (8.56 мск). ТАСС со ссылкой на сейсмологов сообщал, что эпицентр землетрясения располагался в 59 км южнее острова Симушир. На близлежащем острове с населением Итуруп подземные толчки не ощущались.
Ранее землетрясение такой силы в районе Курил фиксировали 7 февраля 2023 г. Тогда его магнитуда составила 5,8, а глубина 42 км. Очаг землетрясения располагался в 189 км от Северо-Курильска.
Накануне, 12 февраля, два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,6 с разницей в 14 минут произошли на западе Грузии. О погибших и разрушениях не сообщалось.
6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла были зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш.