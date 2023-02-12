На западе Грузии произошло два землетрясения
На западе Грузии около полудня 12 февраля с разницей в 14 минут произошло два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,6 балла, передает «Sputnik Грузия» со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.
«Эпицентр первого землетрясения магнитудой был зафиксирован в 12:07 по тбилисскому времени в 4 км от Озургети (регион Гурия), недалеко от села Гоми», – пишет агентство.
Второе землетрясение магнитудой 3,6 балла, как отмечается, произошло в 12:21 в 5 км от города Озургети.
В Грузии спустя несколько дней после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, которые произошли 6 февраля, подземные толчки были зафиксированы в трех километрах от курорта Бахмаро. 11 февраля там произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла, писал «Sputnik Грузия» со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга. О погибших и разрушениях не сообщалось.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. По последним данным, в Турции в результате землетрясений погибли 24 617 человек, заявил на брифинге вице-президент Фуат Октай. Минздрав Сирии ранее сообщал, что число жертв достигло 1 387 человек, а телеканалы Al Jazeera и Sky News заявили о 3 553 погибших, писал ТАСС.
В двух странах последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек, сообщила представитель ВОЗ Адельхайд Маршанг. Среди погибших – семья из России с двумя детьми. МЧС России направило спасателей в пострадавшие районы Турции и Сирии. Москва также организовала отправку трех бортов с грузом гуманитарной помощи турецким гражданам.
Количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии может удвоиться, заявил 11 февраля телеканалу Sky News заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По словам Гриффитса, «по-настоящему подсчитывать» число погибших в результате землетрясений еще не начали.
7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца, которое расширяет полномочия властей и правоохранительных органов. 6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим.