На западе Грузии произошло два землетрясения

Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. По последним данным, в Турции в результате землетрясений погибли 24 617 человек, заявил на брифинге вице-президент Фуат Октай. Минздрав Сирии ранее сообщал, что число жертв достигло 1 387 человек, а телеканалы Al Jazeera и Sky News заявили о 3 553 погибших, писал ТАСС.