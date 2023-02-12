В посольстве заявили об эвакуации в РФ 39 человек из зоны землетрясения в Турции
В воскресенье группа из 39 россиян, которые проживали и работали на юго-востоке Турции, где произошло разрушительное землетрясение, вылетела в Россию, сообщили в российском посольстве в Анкаре.
«Группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться на Родину, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы», – говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Там отметили, что сбор и отправку россиян организовали сотрудники посольства, а самолет предоставила компания «Росатом», которая строит первую в Турции АЭС «Аккую».
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. По последним данным, в Турции в результате землетрясений погибли 24 617 человек, заявил на брифинге вице-президент Фуат Октай. Минздрав Сирии ранее сообщал, что число жертв достигло 1 387 человек, а телеканалы Al Jazeera и Sky News заявили о 3 553 погибших, писал ТАСС.
Как заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Адельхайд Маршанг, в двух странах последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек. Среди погибших – семья из России с двумя детьми. МЧС России направило спасателей в пострадавшие районы Турции и Сирии.
Согласно последним данным посольства, Минобороны и МЧС организовали отправку трех бортов с грузом гуманитарной помощи турецким гражданам. Были доставлены 500 палаток, 9000 спальных мешков и теплоизоляционных ковриков и 19 т продуктов. Сейчас готовится к отправке в республику новая партия гуманитарной помощи, добавили в российском посольстве.
Количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии может удвоиться, заявил 11 февраля телеканалу Sky News заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По словам Гриффитса, «по-настоящему подсчитывать» число погибших в результате землетрясений еще не начали. Он отметил, что согласно «эмпирическим правилам», за последствиями бедствий такого масштаба можно следить 72 часа, однако и сейчас спасатели продолжают вытаскивать выживших из-под завалов.
7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца, которое расширяет полномочия властей и правоохранительных органов. 6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим.