В Турции сравнили силу двух землетрясений со взрывом 500 атомных бомб

Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. В результате разрушительного землетрясения в Турции погибло более 20 000 человек, еще свыше 80 000 получили ранения, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.