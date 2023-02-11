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Общество

В Турции сравнили силу двух землетрясений со взрывом 500 атомных бомб

Ведомости

Сила двух землетрясений в Турции сравнима с эффектом 500 атомных бомб, заявил глава департамента по минимизации рисков управления по ликвидации стихийных бедствий Турции (AFAD) Орхан Татар.

По его словам, которые приводит агентство DHA, власти анализируют последствия двух произошедших 6 февраля землетрясений, продолжительность которых составила в общей сложности около двух минут.

«Продолжительность первого сильного землетрясения составляет 65 секунд. Разрушительный эффект второго землетрясения составляет 45 секунд. Энергия, высвобожденная двумя землетрясениями, имеет энергию 500 атомных бомб», – сказал Татар.

Он добавил, что за последние дни было зафиксировано более 2000 афтершоков (повторных толчков), они продолжают происходить. Глава департамента также заявил, что власти ежедневно обследуют более 30 000 зданий, и призвал граждан держаться подальше от поврежденных домов.

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Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. В результате разрушительного землетрясения в Турции погибло более 20 000 человек, еще свыше 80 000 получили ранения, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Как заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Адельхайд Маршанг, в двух странах последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек. Среди погибших – семья из России с двумя детьми. МЧС России направило спасателей в пострадавшие районы Турции и Сирии.

7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца, которое расширяет полномочия властей и правоохранительных органов. 6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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