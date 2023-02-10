Власти Турции помогут с арендой жилья пострадавшим после землетрясения
Власти Турции будут оплачивать аренду пострадавшим от разрушительного землетрясения, которые не хотят оставаться в палаточных городках, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
«Мы обеспечим, чтобы наши граждане, которые не хотят оставаться в палатках, могли переехать в квартиры, оплатив за них арендную плату за один год», – сказал он.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Как заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Адельхайд Маршанг, в двух странах последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек. Трагедия унесла жизни более 18 000 человек в Турции, еще более 74 000 – пострадали. Среди погибших – семья из России с ребенком. МЧС России направило спасателей в пострадавшие районы Турции и Сирии.
6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. 7 февраля Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца.
Как писали ранее «Ведомости», экономические издержки землетрясения в Турции, по оценкам Геологической службы США, могут составить около 2% ВВП (по официальным данным, за 2021 г. он составил $819,04 млрд, показатели 2022 г. не объявлялись). Больше всего пострадала провинция Газиантеп, которую называют экономическим центром юга Турции.