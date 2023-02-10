Число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 000 человек

Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Как заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Адельхайд Маршанг, в двух странах последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек. Среди погибших – семья из России с ребенком. МЧС России направило спасателей в пострадавшие районы Турции и Сирии.