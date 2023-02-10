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Общество

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 000 человек

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В результате разрушительного землетрясения в Турции погибло, по последним данным минздрава страны, уже более 20 000 человек, еще свыше 80 000 получили ранения. Об этом сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«В регионах, пострадавших от землетрясения, будут задействованы мобильные аптеки. 20 213 человек погибли, 80 012 человек получили ранения», – приводит его слова CNN Turk.

Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Как заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Адельхайд Маршанг, в двух странах последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек. Среди погибших – семья из России с ребенком. МЧС России направило спасателей в пострадавшие районы Турции и Сирии.

7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца, которое расширяет полномочия властей и правоохранительных органов. 6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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