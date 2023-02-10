Число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 000 человек
В результате разрушительного землетрясения в Турции погибло, по последним данным минздрава страны, уже более 20 000 человек, еще свыше 80 000 получили ранения. Об этом сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
«В регионах, пострадавших от землетрясения, будут задействованы мобильные аптеки. 20 213 человек погибли, 80 012 человек получили ранения», – приводит его слова CNN Turk.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Как заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Адельхайд Маршанг, в двух странах последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек. Среди погибших – семья из России с ребенком. МЧС России направило спасателей в пострадавшие районы Турции и Сирии.
7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца, которое расширяет полномочия властей и правоохранительных органов. 6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим.