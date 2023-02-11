В ООН допустили, что число погибших при землетрясении в Турции и Сирии удвоится

Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших в результате землетрясения достигло 21 848. По данным Минздрава Сирии, число жертв достигло 1 387 человек, а телеканалы Al Jazeera и Sky News сообщали о 3 553 погибших, пишет ТАСС.