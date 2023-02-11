В ООН допустили, что число погибших при землетрясении в Турции и Сирии удвоится
Количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии, которое произошло 6 февраля, может удвоиться, заявил телеканалу Sky News заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. К 10 февраля число жертв только в Турции превысило 20 000 человек.
По словам Гриффитса, «по-настоящему подсчитывать» число погибших в результате землетрясений еще не начали. Он отметил, что согласно «эмпирическим правилам», за последствиями бедствий такого масштаба можно следить 72 часа, однако и сейчас спасатели продолжают вытаскивать выживших из-под завалов. Число погибших может «удвоиться», передает телеканал слова заместителя генсека ООН.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших в результате землетрясения достигло 21 848. По данным Минздрава Сирии, число жертв достигло 1 387 человек, а телеканалы Al Jazeera и Sky News сообщали о 3 553 погибших, пишет ТАСС.
Как заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Адельхайд Маршанг, в двух странах последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек. Среди погибших – семья из России с двумя детьми. МЧС России направило спасателей в пострадавшие районы Турции и Сирии.
7 февраля Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца, которое расширяет полномочия властей и правоохранительных органов. 6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим.