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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у Курильских островов

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В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6, следует из данных сайта Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Глубина очага составила 110 км. Землетрясение произошло в 16.56 по местному времени (8.56 мск).

ТАСС со ссылкой на сейсмологов филиала пишет, что эпицентр землетрясения располагался в 59 км южнее острова Симушир. На близлежащем острове с населением Итуруп подземные толчки не ощущались.

Ранее землетрясение такой силы в районе Курил фиксировали 7 февраля 2023 г. Тогда его магнитуда составила 5,8, а глубина 42 км. Очаг землетрясения располагался в 189 км от Северо-Курильска.

Накануне, 12 февраля, два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,6 с разницей в 14 минут произошло на западе Грузии. О погибших и разрушениях не сообщалось.

6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла были зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. По последним данным, в Турции в результате землетрясений погибли более 29 000 человек, сообщает TRT Haber со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС МВД Турции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных