Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у Курильских островов

6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла были зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. По последним данным, в Турции в результате землетрясений погибли более 29 000 человек, сообщает TRT Haber со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС МВД Турции.