Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у Курильских островов
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6, следует из данных сайта Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.
Глубина очага составила 110 км. Землетрясение произошло в 16.56 по местному времени (8.56 мск).
ТАСС со ссылкой на сейсмологов филиала пишет, что эпицентр землетрясения располагался в 59 км южнее острова Симушир. На близлежащем острове с населением Итуруп подземные толчки не ощущались.
Ранее землетрясение такой силы в районе Курил фиксировали 7 февраля 2023 г. Тогда его магнитуда составила 5,8, а глубина 42 км. Очаг землетрясения располагался в 189 км от Северо-Курильска.
Накануне, 12 февраля, два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,6 с разницей в 14 минут произошло на западе Грузии. О погибших и разрушениях не сообщалось.
6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла были зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. По последним данным, в Турции в результате землетрясений погибли более 29 000 человек, сообщает TRT Haber со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС МВД Турции.