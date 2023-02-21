В Турции сообщили о погибших после новых землетрясений

В результате произошедшего погибли более 41 000 человек. Повреждены оказались не менее 41 000 зданий, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 февраля. Они находятся в аварийном состоянии и их необходимо срочно снести. Позже стало известно, что большинство разрушенных зданий были построены до 1999 г., когда правила строительства в сейсмоопасных зонах не были такими строгими. Дома не устояли из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы, пояснил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.