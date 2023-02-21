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Общество

В Турции сообщили о погибших после новых землетрясений

Ведомости

Три человека погибли после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай, еще 213 пострадали. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Новое землетрясение в Хатае магнитудой 6,4 произошло накануне, 20 февраля, около 20:04 по местному времени (совпадает с мск). После этого было зафиксировано еще 32 афтершока, самый сильный из которых оказался с магнитудой 5,8.

По информации газеты Star, к 07:30 число погибших в результате нового землетрясения увеличилось до шести. Также министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в результате двух землетрясений пострадали 294 человека, 18 из них находятся в тяжелом состоянии, передает Star. Позже эту информацию подтвердили в AFAD.

6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Самым сильным толчком стал с магнитудой 7,8, вторым по силе – толчок с 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны.

В результате произошедшего погибли более 41 000 человек. Повреждены оказались не менее 41 000 зданий, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 февраля. Они находятся в аварийном состоянии и их необходимо срочно снести. Позже стало известно, что большинство разрушенных зданий были построены до 1999 г., когда правила строительства в сейсмоопасных зонах не были такими строгими. Дома не устояли из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы, пояснил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных