В Турции сообщили о погибших после новых землетрясений
Три человека погибли после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай, еще 213 пострадали. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Новое землетрясение в Хатае магнитудой 6,4 произошло накануне, 20 февраля, около 20:04 по местному времени (совпадает с мск). После этого было зафиксировано еще 32 афтершока, самый сильный из которых оказался с магнитудой 5,8.
По информации газеты Star, к 07:30 число погибших в результате нового землетрясения увеличилось до шести. Также министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в результате двух землетрясений пострадали 294 человека, 18 из них находятся в тяжелом состоянии, передает Star. Позже эту информацию подтвердили в AFAD.
6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Самым сильным толчком стал с магнитудой 7,8, вторым по силе – толчок с 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны.
В результате произошедшего погибли более 41 000 человек. Повреждены оказались не менее 41 000 зданий, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 февраля. Они находятся в аварийном состоянии и их необходимо срочно снести. Позже стало известно, что большинство разрушенных зданий были построены до 1999 г., когда правила строительства в сейсмоопасных зонах не были такими строгими. Дома не устояли из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы, пояснил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.