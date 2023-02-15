В Турции назвали причину обрушения зданий при землетрясении
Большинство разрушенных зданий в результате землетрясений были построены до 1999 г., когда турецкие власти ужесточили правила строительства в сейсмоопасных зонах. Дома не устояли из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы, пояснил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.
«98% разрушенных зданий были построены до 1999 г. Большинство зданий были разрушены из-за грунта, разжижения почвы и отсутствия инженерных служб», — сказал он (цитата по Yeni Şafak).
Курум уточнил, что сильно поврежденные здания будут снесены. По его словам, афтершоки в Газиантепе продолжаются до сих пор. Министр добавил, что большую часть оценки ущерба в регионе планируется завершить в ближайшие три дня, в течение недели будет оценен ущерб от стихийного бедствия для Турции.
Накануне, 14 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 41 000 зданий в 10 пострадавших от землетрясений регионах Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии, их необходимо срочно снести.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. 14 февраля число погибших превысило 35 000. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны, после него произошло более 3100 афтершоков.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясениями в Турции и Сирии. Российский лидер сообщил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия обеим странам. В тот же день российские спасатели отправились в Турцию и Сирию. 14 февраля руководитель МЧС Александр Куренков сообщил о завершении поисково-спасательной операции.