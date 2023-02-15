В Турции назвали причину обрушения зданий при землетрясении

Курум уточнил, что сильно поврежденные здания будут снесены. По его словам, афтершоки в Газиантепе продолжаются до сих пор. Министр добавил, что большую часть оценки ущерба в регионе планируется завершить в ближайшие три дня, в течение недели будет оценен ущерб от стихийного бедствия для Турции.