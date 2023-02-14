МЧС объявило о завершении спасательной операции в Турции и Сирии
Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки из зоны бедствия, сообщили в пресс-службе МЧС России со ссылкой на главу ведомства Александра Куренкова.
«Президентом России Владимиром Путиным принято решение о выводе группировки МЧС России из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии», – сказано в сообщении.
6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 провинций.
В AFAD отметили, что после землетрясений произошло еще 2724 афтершока (повторных толчка). В результате трагедии в Турции погибли более 31 600 человек, на подконтрольной Дамаску территории Сирии подтвердили гибель более 1400 человек.
Среди погибших также обнаружили семью из четырех россиян. О том, что они могут находиться под завалами, стало известно 8 февраля. На следующий день их предполагаемое местоположение было определено, спасатели нашли россиян 10 февраля.
6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. В тот же день президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции и Сирии. Российские лидер сообщил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия обеим странам. В тот же день российские спасатели отправились в Турцию и Сирию.