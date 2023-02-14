Газета
Общество

МЧС объявило о завершении спасательной операции в Турции и Сирии

Ведомости

Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки из зоны бедствия, сообщили в пресс-службе МЧС России со ссылкой на главу ведомства Александра Куренкова.

«Президентом России Владимиром Путиным принято решение о выводе группировки МЧС России из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии», – сказано в сообщении.

6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 провинций.

В AFAD отметили, что после землетрясений произошло еще 2724 афтершока (повторных толчка). В результате трагедии в Турции погибли более 31 600 человек, на подконтрольной Дамаску территории Сирии подтвердили гибель более 1400 человек.

Среди погибших также обнаружили семью из четырех россиян. О том, что они могут находиться под завалами, стало известно 8 февраля. На следующий день их предполагаемое местоположение было определено, спасатели нашли россиян 10 февраля.

6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. В тот же день президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции и Сирии. Российские лидер сообщил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия обеим странам. В тот же день российские спасатели отправились в Турцию и Сирию.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных