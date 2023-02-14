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Общество

Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 35 000

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Из-за землетрясения в Турции погибли 35 418 человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о 31 974 жертвах в результате стихийного бедствия, почти 196 000 человек были переселены в другие регионы страны. Эрдоган также заявил, что из-под завалов спасателям удалось достать более 8000 выживших.

6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла были зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны, после него произошло 3170 афтершоков.  

6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. В тот же день президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясениями в Турции и Сирии. Российский лидер сообщил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия обеим странам. В тот же день российские спасатели отправились в Турцию и Сирию, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясений.

Ранее сегодня руководитель МЧС Александр Куренков сообщил о выводе группировки спасателей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это завершением спасательной части операции и отметил героизм сотрудников МЧС России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных