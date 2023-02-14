Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 35 000
Из-за землетрясения в Турции погибли 35 418 человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о 31 974 жертвах в результате стихийного бедствия, почти 196 000 человек были переселены в другие регионы страны. Эрдоган также заявил, что из-под завалов спасателям удалось достать более 8000 выживших.
6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла были зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны, после него произошло 3170 афтершоков.
6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. В тот же день президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясениями в Турции и Сирии. Российский лидер сообщил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия обеим странам. В тот же день российские спасатели отправились в Турцию и Сирию, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясений.