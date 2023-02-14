При землетрясении в Турции погибли почти 32 000 человек

6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. В тот же день президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции и Сирии. Российский лидер сообщил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия обеим странам. В тот же день российские спасатели отправились в Турцию и Сирию, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения.