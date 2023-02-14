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При землетрясении в Турции погибли почти 32 000 человек

Ведомости

При разрушительном землетрясении в Турции погибли 31 974 человека, еще 195 962 пострадавших были переселены в другие регионы страны. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что большая часть из всех пострадавших уже выписана из больниц. Помимо этого, спасателям удалось достать из-под завалов 8000 выживших.

Утром 6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 провинций, после него произошло 3170 афтершоков.

6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. В тот же день президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции и Сирии. Российский лидер сообщил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия обеим странам. В тот же день российские спасатели отправились в Турцию и Сирию, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения.

Сегодня руководитель МЧС Александр Куренков сообщил о выводе группировки спасателей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это завершением спасательной части операции и отметил героизм сотрудников МЧС России. «Наши спасатели, как всегда, работали профессионально и героически, и результативно, они высоко держат флаг нашего МЧС – это спасательная служба, которая давно уже демонстрирует филигранную работу, самоотверженную, героическую, и этот флаг наши спасатели высоко несут. Мы все ими гордимся», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных