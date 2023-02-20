При землетрясении в Турции погибли свыше 41 000 человек
В результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции погибли 41 156 человек. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Самым сильным стал толчок магнитудой 7,8, вторым по силе – толчок в 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны.
В результате произошедшего повреждены оказались не менее 41 000 зданий, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 февраля. Они находятся в аварийном состоянии, и их необходимо срочно снести. Позже стало известно, что большинство разрушенных зданий были построены до 1999 г., когда правила строительства в сейсмоопасных зонах не были такими строгими. Дома не устояли из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы, пояснил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.
17 февраля заместитель генсека мэрии Стамбула Бугра Гёкче сообщил, что в городе находятся 318 зданий, где живут около 10 000 человек, которые могут мгновенно разрушиться в случае повторного землетрясения.
В ООН запросили около $400 млн для помощи Сирии после землетрясения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация уже выделила на ликвидацию последствий катастрофы $50 млн через центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.