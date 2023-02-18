Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 40 000

14 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 41 000 зданий в 10 пострадавших от землетрясений регионах Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии, их необходимо срочно снести. Затем стало известно, что большинство разрушенных зданий были построены до 1999 г., когда турецкие власти ужесточили правила строительства в сейсмоопасных зонах. Дома не устояли из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы, пояснил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.