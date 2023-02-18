Газета
Общество

Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 40 000

Ведомости

Число жертв землетрясений в Турции достигло 40 642 человек, сообщил в субботу глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.

По его словам, в пострадавшей от землетрясения провинции Хатай сейчас работают около 13 000 спасателей. Ожидается, что с завтрашнего дня поисково-спасательные работы будут прекращены. 

В результате двух землетрясений на юго-востоке Турции и севере Сирии, которые произошли 6 февраля, погибли более 45 000 человек, число жертв может продолжить расти, пишет также Reuters. В Сирии, по данным агентства, зарегистрировано более 5800 смертей. Власти пострадавших стран не уточняли, сколько людей пропало без вести.

6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны, после него произошло 3170 афтершоков.  

Ранее по теме: В Стамбуле заявили о риске мгновенного обрушения домов 10 000 жителей при землетрясении

14 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 41 000 зданий в 10 пострадавших от землетрясений регионах Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии, их необходимо срочно снести. Затем стало известно, что большинство разрушенных зданий были построены до 1999 г., когда турецкие власти ужесточили правила строительства в сейсмоопасных зонах. Дома не устояли из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы, пояснил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.

В ООН запросили около $400 млн для помощи Сирии после землетрясения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация уже выделила на ликвидацию последствий катастрофы $50 млн через центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.

6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. Помощь в ликвидации последствий оказали Россия, Армения, Япония, Азербайджан и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных