Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 40 000
Число жертв землетрясений в Турции достигло 40 642 человек, сообщил в субботу глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.
По его словам, в пострадавшей от землетрясения провинции Хатай сейчас работают около 13 000 спасателей. Ожидается, что с завтрашнего дня поисково-спасательные работы будут прекращены.
В результате двух землетрясений на юго-востоке Турции и севере Сирии, которые произошли 6 февраля, погибли более 45 000 человек, число жертв может продолжить расти, пишет также Reuters. В Сирии, по данным агентства, зарегистрировано более 5800 смертей. Власти пострадавших стран не уточняли, сколько людей пропало без вести.
6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны, после него произошло 3170 афтершоков.
14 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 41 000 зданий в 10 пострадавших от землетрясений регионах Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии, их необходимо срочно снести. Затем стало известно, что большинство разрушенных зданий были построены до 1999 г., когда турецкие власти ужесточили правила строительства в сейсмоопасных зонах. Дома не устояли из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы, пояснил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.
В ООН запросили около $400 млн для помощи Сирии после землетрясения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация уже выделила на ликвидацию последствий катастрофы $50 млн через центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.
6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. Помощь в ликвидации последствий оказали Россия, Армения, Япония, Азербайджан и др.