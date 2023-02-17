В Стамбуле заявили о риске мгновенного обрушения домов 10 000 жителей при землетрясении

15 февраля турецкие власти сообщили, что большинство разрушенных зданий в результате землетрясений были построены до 1999 г., когда в стране ужесточили правила строительства в сейсмоопасных зонах. 14 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 41 000 зданий в 10 пострадавших от землетрясений регионах Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии.