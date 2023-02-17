В Стамбуле заявили о риске мгновенного обрушения домов 10 000 жителей при землетрясении
В Стамбуле находятся 318 зданий, где живут около 10 000 человек, которые могут мгновенно разрушиться в случае землетрясения, сообщил заместитель генсека мэрии города Бугра Гёкче.
«318 зданий в городе, в которых проживает около 10 000 человек, находятся в зоне риска мгновенного обрушения [при землетрясении]. У этих зданий даже не Е-класс (низший) сейсмостойкости», – приводит его слова ТАСС.
Повышенным классом сейсмостойкости D и Е обладают еще 1525 зданий, отметил чиновник. Власти города будут платить по $250 каждому, кто снимает жилье в этих домах, чтобы те могли переехать, добавил он.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. 14 февраля число погибших превысило 35 000. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны, после него произошло более 3100 афтершоков.
15 февраля турецкие власти сообщили, что большинство разрушенных зданий в результате землетрясений были построены до 1999 г., когда в стране ужесточили правила строительства в сейсмоопасных зонах. 14 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 41 000 зданий в 10 пострадавших от землетрясений регионах Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии.